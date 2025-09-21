ETV Bharat / state

हिसार में एयर शो: सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने दिखाए अद्भुत करतब, हार्ट शेप और 'Y' फॉर्मेशन ने मोहा मन

हार्ट शेप और 'Y' फॉर्मेशन ने मोहा मन: एयर शो में विमानों ने तीन-तीन और दो-दो के सेट में एक के बाद एक करतब दिखाए. सबसे खास रहा हवा में बना हार्ट शेप, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके अलावा शो में युवाओं को समर्पित करते हुए 'Y' फॉर्मेशन भी बनाई गई. ये नजारा हर किसी को प्रेरित कर गया. सूर्यकिरण टीम के 13 पायलट्स ने अंबाला और सिरसा एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिनकी रफ्तार 150 किमी प्रति घंटे से लेकर 650 किमी प्रति घंटे तक रही. इनकी सटीकता और तालमेल देख दर्शक दंग रह गए.

हिसार: हरियाणा के हिसार में रविवार (21 सितंबर) को भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन किया. यह शो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर आयोजित किया गया, जहां 9 हॉक टी-1 फाइटर जेट्स ने जैसे ही उड़ान भरी, दर्शकों की नजरें आसमान में टिकी रह गईं. इन विमानों ने रंग-बिरंगे धुएं से आसमान में तिरंगा बनाया, जिसने माहौल देशभक्ति से भर दिया. शुरुआत से ही रोमांच चरम पर था, दर्शकों ने हर करतब पर तालियों की गूंज से आसमान को भी हिला दिया.

CM नायब सैनी हुए शामिल : एयर शो के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रहे. उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय सेना के साहस की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि "सूर्यकिरण एरोबैटिक्स शो केवल भारत की एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का संदेश भी देता है. ऐसे आयोजन युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनमें वायुसेना में शामिल होने की भावना जागते हैं." पूरे आयोजन में सेना और प्रशासन का बेहतरीन तालमेल दिखा.

'Y' फॉर्मेशन (Etv Bharat)

शो के बाद हाईवे पर लगा जाम : एयर शो के समापन के बाद दिल्ली-हिसार नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया. हजारों लोग शो देखने पहुंचे थे, जिससे पहले भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी. शो के खत्म होते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हालांकि पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति पर काबू पाया और आवाजाही को धीरे-धीरे सामान्य किया. स्थानीय लोगों ने बताया कि आयोजन शानदार था, लेकिन ट्रैफिक की समस्या ने थोड़ी परेशानी जरूर दी. फिर भी लोगों में इस शो को लेकर भारी उत्साह बना रहा.

9 हॉक टी-1 फाइटर जेट्स ने दिखाए करतब (Etv Bharat)

सूर्यकिरण एरोबैटिक्स: वायु सेना की सूर्यकिरण टीम भारतीय वायु सेना की एक एरोबेटिक (aerobatic) या हवाई करतब दिखाने वाली टीम है. यह टीम भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठा और कौशल का प्रतीक मानी जाती है और इसे दुनिया की श्रेष्ठ एरोबेटिक टीमों में गिना जाता है. इसकी स्थापना 1996 में की गई थी. इसका मुख्यालय बिदर एयरबेस कर्नाटक में है. इसमें आमतौर पर 13 पायलट उड़ान भरते हैं. 695 प्रति घंटे की रफ्तार से ये विमान उड़ते हैं. अधिकतम 30020 फीट की ऊंचाई तक विमानों को ले जाया जाता है.

हार्ट शेप फॉर्मेशन (Etv Bharat)

सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम (Etv Bharat)

सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम (Etv Bharat)

सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने दिखाए अद्भुत करतब (Etv Bharat)

भारतीय वायुसेना का हिसार में एयर शो (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में मैराथन: सीएम नायब सैनी ने युवाओं संग लगाई दौड़, बोले- "युवा राजनीति में आएं, परिवारवाद-वंशवाद खत्म करें"