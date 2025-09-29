ETV Bharat / state

एशिया कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को सीएम विष्णु देव साय की बधाई, कहा-आपने राष्ट्रीय गौरव की लौ जलाई

टीम इंडिया के लिए लिखे बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने खेल के मैदान में इतिहास रच दिया.

INDIA WINS ASIA CUP 2025
टीम इंडिया को सीएम विष्णु देव साय की बधाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 9:39 AM IST

3 Min Read
रायपुर: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कल देर रात हरा दिया. टीम इंडिया की जीत पर क्रिकेटरों को हर ओर से बधाइयां मिल रही है. टीम इंडिया के बेहतरीन खेल की तारीफ करते हुए सीएम विष्णु देव साय ने भी एक्स पर बधाई संदेश लिखा है.

टीम इंडिया की जीत पर सीएम का बधाई संदेश: अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हमारी टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा दिया है. साय ने अपने बधाई संदेश में टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि आपने खेल के मैदान में इतिहास रच दिया. आपने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान को मैदान में धूल चटाई. सीएम ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि आपने न सिर्फ खेल के मैदान में इतिहास रच दिया बल्कि राष्ट्रीय गौरव की लौ भी जलाई है.

एशिया कप-2025 में भारत की शौर्यपूर्ण विजय फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित कर हमारी टीम ने न केवल क्रिकेट के मैदान में इतिहास रचा है, बल्कि हर भारतीय हृदय में राष्ट्रगौरव की ज्वाला प्रज्वलित की है। यह जीत हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और संकल्प का प्रतीक है। यह संदेश भी है कि जब भारत मैदान में उतरता है, तो केवल खेल ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास भी साथ खड़ा होता है। टीम इंडिया के वीरों को हार्दिक बधाई और पूरे देशवासियों को गर्व के इस क्षण पर शुभकामनाएँ। भारत की विजय ही हमारी पहचान है, जय हिंद, जय भारत: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

''टीम इंडिया के साथ 1.4 अरब भारतीयों का आत्मविश्वास खड़ा होता है'' : अपने एक्स पोस्ट को साझा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आपने अपनी काबिलियत के दम पर एशिया कप 2025 में शानदार आगाज किया और फाइन का मुकाबला अपने नाम किया. सीएम विष्णु देव साय ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि यह जीत पूरे देश के लिए सम्मान की बात है. ये जीत आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम से मिली है. आपके खेल के जज्बे और संक्लप शक्ति से ये जीत हासिल हुई है. सीएम ने कहा कि यह जीत एक संदेश भी है कि जब भारत मैदान पर कदम रखता है, तो न केवल खेल, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का आत्मविश्वास भी साथ खड़ा होता है. भारत की विजय ही हमारी पहचान है.

