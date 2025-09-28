भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल: पूरे देश की निगाहें महामुकाबले पर, कैप्टन कूल के शहर रांची के क्रिकेटरों का उत्साह चरम पर

ETV Bharat / state

टी-20 एशिया कप 2025 फाइनल रविवार को अबू धाबी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है.

टी20 एशिया कप 2025 फाइनल, नन्हें क्रिकेट प्रेमी भी उत्साहित (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 12:26 PM IST

रांची: टी-20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा. इस महामुकाबले का इंतजार न सिर्फ दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच हर मैच खास होता है, लेकिन फाइनल में भिड़ंत होने से इसका रोमांच कई गुना बढ़ जाता है.

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुकी है. लीग चरण में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दो बार मात दी है. ऐसे में फाइनल में उतरते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. भारतीय टीम चाहेगी कि इस लय को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम करे. वहीं, पाकिस्तान की टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और पिछली हार का बदला लेने के इरादे से खेलते हुए मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश करेगी.

कोच और खिलाड़ियों से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक मैच की चर्चा है

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दोनों देशों में खिलाड़ियों और फैंस के बीच बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है. सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक, हर जगह इसी मैच की चर्चा है. क्रिकेट विश्लेषकों का मानना है कि फाइनल का दबाव दोनों टीमों पर होगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का अनुभव और मौजूदा फॉर्म उन्हें बढ़त दिला सकता है.

इस बीच, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गृह राज्य झारखंड में भी इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. राजधानी रांची के क्रिकेट प्रेमी, युवा खिलाड़ी और नन्हे क्रिकेटर सभी टीवी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठे रहेंगे.

टीम इंडिया विजयी अभियान जारी रखेगीः एक क्रिकेट प्रेमी

हमारे संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने इसको लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों से बातचीत की. एक युवा क्रिकेटर ने कहा, 'यह खिताब हमारा है'. हम पूरी उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया देश का तिरंगा फहराएगी.' वहीं, एक अन्य क्रिकेट प्रेमी ने उत्साहित होकर बताया कि 'भारत की ताकत उसकी बैटिंग लाइनअप और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनके दम पर टीम इंडिया विजयी अभियान जारी रखेगी'.

झारखंड के अनुभवी क्रिकेट कोच मानिक घोष का कहना है कि भारतीय टीम बेहद संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई है. उन्होंने कहा, कि 'पहले के मुकाबले हालात अलग थे, लेकिन अभी टीम इंडिया के हर खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस है. एक नहीं तो दूसरा खिलाड़ी, दूसरा नहीं तो तीसरा खिलाड़ी टीम को जीत दिलाने के लिए तैयार है. इस बार खिताब भारत का ही होगा.'

एशिया कप में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर हमेशा भारी रहा है

गौरतलब है कि एशिया कप के इतिहास में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है. खासकर टी-20 फॉर्मेट में टीम इंडिया कई बार पाकिस्तान को बड़े मैचों में मात दे चुकी है. यही वजह है कि भारतीय फैंस फाइनल को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और पाकिस्तान की टीम भी बड़े मैचों में पलटवार करने के लिए जानी जाती है.

इस फाइनल मुकाबले को लेकर हर जगह चर्चा है

पूरे देश में इस मैच को लेकर जश्न का माहौल है. कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने की तैयारी की जा रही है. चाय की दुकानों, होटल-रेस्तरां और मोहल्लों में लोग पहले से ही इस महामुकाबले को लेकर चर्चा कर रहे हैं. बच्चे भी क्रिकेटर बनकर जीत के सपने देख रहे हैं.

अब देखना यह है कि रविवार को जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो जीत का ताज किसके सिर सजेगा. क्या भारत लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम करेगा, या फिर पाकिस्तान इस बार बदला लेकर इतिहास बदल देगा? इसका जवाब दुनिया रविवार की शाम को जान पाएगी.

