IND VS AUS: एक दिन में गिरे 15 विकेट, लड़खड़ाने के बाद संभली भारत की टीम, कंगारुओं को लगे झटके
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच हो रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 15 विकेट गिर गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 6:39 PM IST
लखनऊ: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच चार दिनों के अनाधिकृत टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरे दिन में 15 विकेट गिर गए. पहले तो ऑस्ट्रेलिया के दसवीं विकेट को गिराने में भारत को भारी तकलीफें हुईं. उसके बाद में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो उनको कंगारू गेंदबाजों के सामने काफी मुश्किल हाथ का सामना करना पड़ा.
भारत की पूरी टीम 194 रन पर हुई आउट: भारत की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के 420 रन के जवाब में मात्र 194 रन पर ढेर हो गई. भारतीय टीम के सितारा बल्लेबाज केएल राहुल मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी पारी खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 16 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी है. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार की घातक गेंदबाजी और भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से उनको मदद की उसकी वजह से भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया.
इकाना स्टेडियम में हुई अच्छी शुरुआत: इकाना स्टेडियम में मंगलवार को अच्छी शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम दिन के खेल की समाप्ति तक 350 रन बनाकर 9 विकेट खो चुकी थी. मानव ने कंगारू के पांच विकेट पवेलियन वापस भेज, जबकि उनके सहयोग के तौर पर मोहम्मद सिराज ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया. मानव ने 93 रन देकर 5 विकेट लिए. जबकि मोहम्मद सिराज ने तेरा ओवर में 73 रन देकर एक विकेट झटका. गुरुनूर बरार ने भी दो विकेट लेकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया.
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 420 रन बनाए: सुबह ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर 350 रन नौ विकेट से आगे खेलना शुरू किया. इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों को खूब पसीना बहाने पर मजबूर किया. दोनों खिलाड़ियों ने टीम के स्कोर को 420 रन के स्कोर तक पहुंचाया. अच्छा नूर बराड़ ने टीम का आखिरी विकेट लिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त हो गई. दसवीं विकेट की पार्टनरशिप में तोड़ मर्फी ने 76 रन बनाए और हेनरी थॉटन ने 32 रन बनाएं और दोनों के बीच में आखिरी विकेट की साझेदारी में 91 रन बने थे.
टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही: भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का अभियान शुरू किया, मगर उनकी शुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गया. उनको सदरलैंड की गेंद पर फिलिप ने कैच आउट किया. इसके बाद में साईं सुदर्शन ने 75 रन की पारी खेली.
आयुष बनी ने 21 रन बनाए: केवल आयुष बनी 21 रन की पारी खेल सके. भारत की पूरी टीम 194 रन बनाकर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेनरी ने 10 ओवर में 36 रन लेकर 4 विकेट, मर्फी ने दो विकेट लिये. जवाब में जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने आया, तो उसके भी मुसीबत को सामना करना पड़ा. सैम कॉस्टॉन्स मात्र तीन रन बनाकर, कैंपेबल मात्र 0 पर और ओलिवर एक रन बनाकर आउट हो गए. मोहम्मद सिराज गुरुनू र बरार और मानव सुथार तीनों ने एक-एक विकेट लिया.
यह भी पढ़ें- कौशांबी में शाबरीन बनी सीता; नवरात्रि पर दुर्गा मंदिर में अभिषेक से की शादी, 9 साल पहले शुरू हुई थी लव स्टोरी