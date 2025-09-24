ETV Bharat / state

IND VS AUS: एक दिन में गिरे 15 विकेट, लड़खड़ाने के बाद संभली भारत की टीम, कंगारुओं को लगे झटके

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ मैच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच चार दिनों के अनाधिकृत टेस्ट मैच के दूसरे दिन पूरे दिन में 15 विकेट गिर गए. पहले तो ऑस्ट्रेलिया के दसवीं विकेट को गिराने में भारत को भारी तकलीफें हुईं. उसके बाद में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो उनको कंगारू गेंदबाजों के सामने काफी मुश्किल हाथ का सामना करना पड़ा. भारत की पूरी टीम 194 रन पर हुई आउट: भारत की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के 420 रन के जवाब में मात्र 194 रन पर ढेर हो गई. भारतीय टीम के सितारा बल्लेबाज केएल राहुल मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरी पारी खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 16 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी है. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार की घातक गेंदबाजी और भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से उनको मदद की उसकी वजह से भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. (Photo Credit: ETV Bharat) इकाना स्टेडियम में हुई अच्छी शुरुआत: इकाना स्टेडियम में मंगलवार को अच्छी शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम दिन के खेल की समाप्ति तक 350 रन बनाकर 9 विकेट खो चुकी थी. मानव ने कंगारू के पांच विकेट पवेलियन वापस भेज, जबकि उनके सहयोग के तौर पर मोहम्मद सिराज ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया. मानव ने 93 रन देकर 5 विकेट लिए. जबकि मोहम्मद सिराज ने तेरा ओवर में 73 रन देकर एक विकेट झटका. गुरुनूर बरार ने भी दो विकेट लेकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया.