मध्य प्रदेश से शंघाई टूर वो भी फ्री में, युवाओं को सिर्फ दिखानी होगी अपनी कला

इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन जल्द, सिलेक्शन हुआ तो मिलेगा सीधे शंधाई का टिकट.

KAUSHAL VIKAS MP GOVT
इंडिया स्किल प्रतियोगिता में 33 स्किल्स शामिल (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
भोपाल : कौशल में दक्षता रखने वाले मध्य प्रदेश के युवाओं के पास चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई जाने का मिलने का मौका है. शंघाई जाने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करना होगा. इसके लिए इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025 और वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता के लिए 63 प्रकार की विभिन्न स्किल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसका पंजीयन जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जा रहा है.

इस तरह ले सकते हैं हिस्सा

स्किल इंडिया की यह प्रतियोगिता दो चरणों में की जाएगी. पहले चरण में मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास व रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा राज्य कौशल प्रतियोगिता कराई जाएगी. इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नेशनल स्किल डेवपलमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता के लिए होगा. इसके लिए पंजीयन स्किल इंडिया डिजिटल के पोर्टल पर कर सकते हैं. यहां रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है.

INDIA SKILL COMPETITION 2025
16 से 25 साल तक के युवा इस प्रतियोगिता में ले सकेंगे हिस्सा (Etv Bharat)

इस उम्र के प्रतियोगी ही हो सकेंगे शामिल

प्रतियोगिता के लिए पंजीयन पूरी तरह से निशुल्क है. खासबात यह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है. हालांकि, पंजीयन के लिए आयु सीमा की बाध्यता रखी गई है. इसमें 16 से 25 साल तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे.

33 स्किल्स में ले सकेंगे हिस्सा

इंडिया स्किल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 33 स्किल्स को शामिल किया गया है, जिसमें थ्रीडी डिजिटल गेम्स आर्ट, ऑटोबॉडी रिपेयर, कार पेंटिंग, कारपेंटर, कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेयर ड्रेसिंग, होटल रिसेप्शन, रिटेल सेल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेब टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स को शामिल किया गया है.

2024 में यह प्रतियोगिता फ्रांस के ल्यों में हुई थी. इसमें मध्यप्रदेश के संस्कार शर्मा ने स्किल में मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया था. इसमें प्रदेश से 31 स्किल्स में 33 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन किया था. इसमें से मध्यप्रदेश को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक मिले थे.

स्किल इंडिया पर 8800 करोड़ खर्च कर रही केंद्र सरकार

गौरतलब है कि इसी वर्ष की शुरुआत में स्किल इंडिया प्रोग्राम को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ये फैसला लिया गया था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, '' कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रु के साथ 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र योजना 'कौशल भारत कार्यक्रम' यानी स्किल इंडिया प्रोग्राम को जारी रखने को मंजूरी दी है.''

