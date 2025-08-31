भोपाल (ब्रिजेंद्र पटेरिया): धनतेरस और दीपावली पर लोग खूब सोना और चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस त्योहार के पहले देश भर में अब चांदी भी सोने जैसी खरी यानी शुद्धता के पैमाने पर कसी जा सकेगी. 100 फीसदी शुद्ध चांदी के लिए 1 सितंबर से देश भर में हॉलमार्किंग शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश में भी इसके लिए 36 जिलों के करीब 350 ज्वेलर्स ने चांदी की हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन कराया है. इन दुकानों पर हॉलमार्किंग के साथ 100 फीसदी शुद्धता की गारंटी के साथ चांदी का विक्रय किया जाएगा.

हालांकि उपभोक्ताओं को यह समझना बेहद जरूरी है कि चांदी खरीदते समय कौन से 3 निशान देखकर उन्हें शुद्धता की गारंटी का पता चलेगा. वहीं यदि इंवेस्टेमेंट के लिए चांदी खरीद रहे हैं, तो इसे सिर्फ कागज पर खरीद सकते हैं और जब चाहे मौजूदा दामों पर बेच कर फायदा कमा सकते हैं.

चांदी पर हॉलमार्किंग शुरू (Getty Image)

चांदी पर हॉलमार्किंग क्यों हुई शुरू

सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हॉलमार्किंग होती क्या है और सोने के बाद चांदी पर हॉलमार्किंग क्यों की गई है? दरअसल देश में सोने और चांदी को लेकर हमेशा से आकर्षण रहा है. वर्षों से लोग सोने और चांदी की ज्वेलरी का उपयोग करते आए हैं और इसे सुरक्षित निवेश भी माना जाता रहा है. यही वजह है कि देश में सोने और चांदी की खपत हर साल बढ़ती जा रही है.

आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देश के लोगों ने 802.8 टन सोने की खरीदी की है. चांदी की खरीदी भी देश में जबरदस्त होती है. द सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2023 में चांदी की खपत करीबन 10 हजार टन थी." लोगों को शुद्ध चांदी और उसकी ज्वेलरी मिल सके, इसके लिए ही अब सोने के बाद चांदी पर हॉलमार्किंग शुरू की गई है.

कौन-कौन सिल्वर के ग्रेड (ETV Bharat Info)

क्या होती है हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग का मतलब होता है, मेटल की शुद्धता को प्रमाणित करना. देश में भारतीय मानक ब्यूरो डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड के बाद अब सिल्वर पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था शुरू की है. हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी अंतरराष्ट्रीय मानक की होती है. इसके लिए ज्वेलरी पर हॉलमार्क का चिन्ह और उसका निर्धारित नंबर अंकित होता है, जो 100 फीसदी शुद्धता की गारंटी देता है. देश में सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था साल 2000 में शुरू की गई थी. इसमें हॉलमार्क के लिए रजिस्टर्ड ज्वेलरी के लिए यह अनिवार्य होता है.

आम आदमी को क्या होगा फायदा

सिल्वर पर हॉलमार्किंग लागू होने से उपभोक्ताओं को कई फायदे होंगे. भोपाल सराफा एसोसिएशन के प्रवक्ता नवनीत अग्रवाल बताते हैं कि "सोने पर हॉलमार्किंग के बाद जिस तरह से लोगों का इसकी शुद्धता पर भरोसा बढ़ा है, इसी तरह चांदी पर भी लोगों का भरोसा बढे़गा.

चांदी के गहने पर मिलेगी शुद्धता की गारंटी (Getty Image)

शुद्धता की गारंटी मिलेगी

हॉलमार्किंग होने से सिल्वर पर भी शुद्धता की गारंटी मिलेगी कि यह पूरी तरह से शुद्ध है. हॉलमार्किंग के बाद दुकानदार मिलावटी चांदी की ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे.

भरोसा बढ़ेगा

हॉलमार्किंग के बाद इस बात की गारंटी मिलेगी कि खरीदी गई चांदी की ज्वेलरी उसके ग्रेड के हिसाब से शुद्ध है. सिर्फ दुकानदार की बात पर भरोसा नहीं करना होगा.

बेचना भी आसाना होगा

हॉलमार्किंग चांदी की ज्वेलरी होने से इसे बेचना भी आसान हो जाएगा. इस तरह की ज्वेलरी बेचते समय दुकानदार यह नहीं कह सकेंगे कि इसमें मिलावट है.

चांदी खरीदते समय किन 3 निशान को देखें

भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्क डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर जनरल चित्रागुप्ता के मुताबिक "अब सोने की तरह सिल्वर में भी हॉलमार्किंग की व्यवस्था की गई है. अब चांदी की ज्वेलरी पर 3 निशान इसकी शुद्धता को बताएगा. सबसे पहले इसमें बीआईएस का लोगो होगा. इसके बाद इस पर सिल्वर लिखा होगा. इसके बाद इसका ग्रेड लिखा होगा, जो बताएगा कि यह कितना शुद्ध है और इसके बाद 6 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक कोड भी अंकित होगा. हालांकि यह अभी भी देश में यह स्वैच्छिक ही होगी."

भारतीय मानक ब्यूरो (ETV Bharat)

भारतीय मानक ब्यूरो के भोपाल ब्रांच ऑफिस के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि "मध्य प्रदेश में सिल्वर की हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचने के लिए 36 शहरों के 350 ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है. वहीं प्रदेश के 36 जिलों में सोने की 3616 ज्वेरलर्स रजिस्टर्ड हैं.

चांदी खरीदते समय 3 निशान देखें (Getty Image)

चांदी को कागज पर खरीद कर कमाएं मुनाफा

उधर देश में सोने के बाद चांदी की कीमतें भी दौड़ लगा रही है. कल्पतरु मल्टीप्लायर लिमिटेड के सीईओ और निवेश सलाहकार आदित्य मान्या जैन कहते हैं कि "सोने के बाद चांदी की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, वह इसकी मजबूत मांग के रूझान को दर्शाती है. द सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में सिल्वर वेयर फेब्रीकेशन का उपयोग हो रहा है.

यानी ज्वेलरी के अलावा इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ी है. यही वजह है कि इसकी कीमतें भी बढ़ी है. इसलिए आने वाले सालों में इसकी कीमतें और बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है."

बिना खरीदें ऐसे करें चांदी में निवेश

आदित्य मान्या जैन कहते हैं "यदि चांदी में निवेश करना चाहता है, तो इसके लिए चांदी खरीदना जरूरी नहीं है. शेयर मार्केट के जरिए भी चांदी में निवेश किया जा सकता है. शेयर मार्केट में ईटीएफ जैसे कई ऐसे इंस्ट्रमेंट्स मौजूद हैं, जिसके जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं. सिल्वर के ईटीएफ ने 1 साल में 32 फीसदी तक रिटर्न दिया है. इसे शेयर की तरह खरीदा जा सकता है. यह स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं. इस तरह के निवेश में जब चाहे इसे बेचा जा सकता है. इस पर न तो ज्वेलरी चार्ज लगता है और न ही इसे संभालकर रखने की झंझट होती है.