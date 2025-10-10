इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में निकली वेकेंसी, 348 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें अप्लाई
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन मांगे गए हैं. गुरुवार से आवेदन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 1:19 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 1:50 PM IST
शिमला: रोजगार की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) के 348 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. गुरुवार से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरु हो गई है. 29 अक्तूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती डाक विभाग की ओर से की जाएगी.
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
आयुसीमा
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए. उम्मीदवारों की आयु की गणना पहली अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
कैसे करें आवेदन
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वबेसाइट ippbonline.com पर जाएं.
- होम पेज पर Current Openings सेक्शन में जाएं.
- यहां Executive पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.
- अब डिटेल दर्ज कर एप्लीकेशन फाॅर्म भरें.
- डाॅक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- फीस जमा करें और सबमिट करें.
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए IPPB Vacancy 2025 Apply इस लिंक पर क्लिक करें
कैसे होगा चयन
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट के आधार पर आवेदक का चयन किया जाएगा, या फिर इसके लिए सीबीटी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाएगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा पद यूपी में (40) और हिमाचल में कुल चार पद भरे जाएंगे.
कितनी होगी सेवा अवधि
नियुक्ति की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 02 वर्ष की अन्य अवधि के विस्तार की समीक्षा की जा सकती है और उम्मीदवार आईपीपीबी में नियमितकरण के लिए पात्र नहीं होंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा हर छह महीने में की जाएगी. यदि लगातार दो समीक्षाओं में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्त जीडीएस को एक महीने का नोटिस देने के बाद वापस भेजा जा सकता है.
बता दें कि आईपीपीबी के पूरे भारत में 650 बैंकिंग आउटलेट हैं, जिनका उद्देश्य डाक विभाग के क्षेत्रीय नेटवर्क का उपयोग और लाभ उठाना है, जो लगभग 1,65,000 डाकघरों को एक्सेस पॉइंट के रूप में और लगभग 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को घर-घर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग में लाता है.
ये भी पढ़ें: स्मार्ट वर्दी पहन स्मार्ट स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, हिमाचल के 100 विद्यालयों में CBSE पैटर्न पर होगी पढ़ाई