ETV Bharat / state

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में निकली वेकेंसी, 348 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में निकली वैकेंसी ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 1:19 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 1:50 PM IST 3 Min Read

शिमला: रोजगार की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) के 348 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. गुरुवार से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरु हो गई है. 29 अक्तूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती डाक विभाग की ओर से की जाएगी. शैक्षणिक योग्यता आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आयुसीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए. उम्मीदवारों की आयु की गणना पहली अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. आवेदन शुल्क आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. कैसे करें आवेदन

Last Updated : October 10, 2025 at 1:50 PM IST