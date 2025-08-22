ETV Bharat / state

इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया DIGIPIN, अब चिट्ठी, पार्सल या कूरियर के लिए पते की झंझट होगी खत्म! - DIGIPIN SERVICE

अब आपको चिट्ठी, पार्सल या कूरियर के लिए पते की झंझट खत्म हो जाएगी. इंडिया पोस्ट ने DIGIPIN लॉन्च किया है. पढ़िए पूरी खबर...

इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया DIGIPIN
इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया DIGIPIN (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 6:01 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 9:00 PM IST

शिमला (श्रेया शर्मा): भारतीय डाक ने देश को एक नई डिजिटल पहचान दी है. आसान शब्दों में कहे तो जब आपकी बायोलॉजिकल पहचान डिजिटल हो चुकी है, तो आपका घर का पता पुराने पोस्टल इंडेक्स नंबर (PIN) तक सीमित क्यों रहे? अब चिट्ठी, पार्सल या कूरियर भेजने के लिए लंबे-चौड़े पते लिखने की जरूरत नहीं होगी. इंडिया पोस्ट ने DIGIPIN (डिजिटल पिन कोड) सर्विस लॉन्च कर दी है. यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपके घर या दफ्तर की सटीक लोकेशन के आधार पर एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड तैयार करता है. DIGIPIN को आपके घर के पते को डिजिटल पहचान देने का नया तरीका माना जा रहा है. इस कोड से सीधे आपका पता पहचाना जाएगा और डॉक्यूमेंट्स, पार्सल या इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल सही जगह तक पहुंचेगी.

पिन कोड से डिजिपिन तक: क्यों जरूरी था सफर?

भारत में पिन कोड सिस्टम 1972 में शुरू किया गया था. 6 अंकों का यह कोच लाखों लोगों के लिए डाक पहुंचाने का जरिया बना, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, शहर फैले और गली-मोहल्लों में बेतरतीब कंस्ट्रक्शन हुआ, पिन कोड सिस्टम में कई कमियां सामने आईं. एक ही पिन कोड के भीतर हजारों घर और संस्थान आते हैं. कई बार पते में गलती होने से डाक या कूरियर गलत जगह पहुंच जाते हैं. हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में गांव-दर-गांव, खड्ड-दर-खड्ड डाक पहुंचाने में डाकियों को बड़ी दिक्कत होती है. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार और इंडिया पोस्ट ने मिलकर डिजिटल पिन सिस्टम लाने का फैसला किया.

इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया DIGIPIN (ETV Bharat)

क्या है DIGIPIN?

DIGIPIN एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो आपके घर, दुकान या दफ्तर की सटीक लोकेशन को दर्शाता है. यह कोड GPS और सैटेलाइट डेटा के आधार पर जनरेट होता है. हर लोकेशन को 4 मीटर की ग्रिड में बांटा गया है. हर ग्रिड को एक यूनिक DIGIPIN कोड दिया गया है. यह कोड मौजूदा पिन कोड से पूरी तरह अलग होगा. इसका मतलब यह है कि अब पते की लंबी-चौड़ी डिटेल लिखने की बजाय सिर्फ DIGIPIN डालना होगा और आपका पार्सल सीधे सही जगह पहुंचेगा.

What is DIGIPIN?
क्या है DIGIPIN? (ETV Bharat GFX)

जीपीओ शिमला में पोस्टल असिस्टेंट अभिषेक चौहान ने बताया, “हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में DIGIPIN किसी वरदान से कम नहीं है. अब तक हमें पार्सल या डॉक्यूमेंट डिलीवर करते वक्त गांव-गांव पूछताछ करनी पड़ती थी. कई बार एक ही नाम या एक जैसे घरों की वजह से गलत डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब सिर्फ एक 10 अंकों का कोड डालते ही लोकेशन मिल जाएगी. इससे डाक विभाग का समय बचेगा और जनता का भरोसा भी बढ़ेगा. अब अगर मंडी का कोई छात्र शिमला यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म भेजना चाहे या चंबा का कोई परिवार धर्मशाला किसी को जरूरी डॉक्यूमेंट भेजे, तो DIGIPIN से यह पार्सल बिना भटके सीधे सही एड्रेस पर पहुंचेगा. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग इसे आधार नंबर की तरह अपनाने लगेंगे.”

DIGIPIN से कैसे बदलेगा आपका अनुभव?

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पते की पहचान हमेशा से मुश्किल काम रहा है. गांवों के नाम भले हों, लेकिन हर गांव के भीतर छोटे-छोटे मोहल्ले और घरों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है. शिमला के पास के गांवों में एक ही पिन कोड में दर्जनों बस्तियां आती हैं. कुल्लू, चंबा या लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में तो सड़क भी कई बार नहीं होती, जहां डाकिया को घंटों पैदल चलना पड़ता है. कई बार डॉक्यूमेंट गलत घर में पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है.अब DIGIPIN से यह समस्या खत्म हो जाएगी. अगर किसी को शिमला के किसी गांव से कुल्लू किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वह सिर्फ DIGIPIN डाल देगा और पार्सल सीधे सही घर तक जाएगा.

How will your experience with DIGIPIN change?
DIGIPIN से कैसे बदलेगा आपका अनुभव? (ETV Bharat GFX)

कैसे बनाएं अपना DIGIPIN?

How to create your DIGIPIN?
कैसे बनाएं अपना DIGIPIN? (ETV Bharat GFX)

IIT, ISRO और NRSC की भूमिका

DIGIPIN को तैयार करने में IIT हैदराबाद, ISRO और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) का अहम योगदान रहा है. ISRO के सैटेलाइट डेटा ने लोकेशन की सटीकता सुनिश्चित की. NRSC ने मैपिंग और ग्रिड सिस्टम तैयार किया. यानी यह पूरी तरह Made in India डिजिटल इनोवेशन है.

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2025 का दिन भारतीय डाक और देश के लिए ऐतिहासिक है. पचास साल से ज्यादा समय तक पारंपरिक पिन कोड पर निर्भर रहने के बाद अब भारत ने डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम की ओर कदम बढ़ा दिया है. हिमाचल जैसे राज्यों के लिए यह बदलाव और भी अहम है, जहां पहाड़ी इलाकों में पते की पहचान सबसे बड़ी चुनौती रही है. DIGIPIN सिर्फ एक कोड नहीं, बल्कि यह भारत की डाक सेवा को आधुनिक युग में ले जाने वाली नई पहचान है. आने वाले समय में यह हर भारतीय की डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है.

