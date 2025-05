ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार के इन शहरों में मॉक ड्रिल, 2 मिनट तक आवाज, 10 मिनट तक ब्लैकआउट - BIHAR MOCK DRILL

बिहार में मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 7:40 PM IST

पटना: पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. इस तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है. बिहार 6 जिले में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया है. 2 मिनट सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद फिर ब्लैकआउट किया जाएगा. 10 मिनट तक रहेगा ब्लैकआउट: पटना समेत बिहार के छह जिलों में शाम 7 बजे से 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी आकाश कुमार ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए लोगों से घबराने के बजाय सहयोग करने की अपील की है. युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है. बिहार में मॉक ड्रिल को लेकर पटना डीएम और एसपी ने दी जानकारी (ETV Bharat) बिहार में मॉक ड्रिल: बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा. सात मई को शाम 7:00 से लेकर 7:10 तक ब्लैक आउट रखने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान लोगों को युद्ध के समय बचाव करने के तरीके और आपातकालीन हालातों से निपटने की तैयारी बताएं जाएंगे. ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

छह जिलों में बजेगा सायरन: राजधानी पटना में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. 6:58 से लेकर 7:00 तक सायरन बजाए जाएंगे. 2 मिनट लगातार सायरन बजाने के बाद ब्लैक आउट होगा. ब्लैक आउट के दौरान बिजली नहीं रहेगी और लोगों को भी घर के अंदर लाइट नहीं जलाने होंगे. सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेगी. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) "मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. कुल मिलाकर 1000 अधिकारियों को मॉक ड्रिल में लगाया जाएगा. 7:00 बजे शाम से लेकर 7:10 बजे तक बिजली काट दी जाएगी. इससे पहले सायरन बजाएं जाएंगे. कल 80 जगह पर सायरन बजाया जाएगा." -चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना मॉक ड्रिल में 1000 कर्मी लेंगे भाग: जिलाधिकारी ने कहा कि यह मॉक ड्रिल नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा तंत्र की जांच के लिए की जा रही है. किसी प्रकार की अफवाह या डर से बचने की सलाह दी गई है. यह भी स्पष्ट किया गया कि लोगों को खाने-पीने का सामान जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक अभ्यास है. इस रिहर्सल में लगभग 1000 कर्मी भाग लेंगे. बिहार में मॉक ड्रिल को लेकर पटना डीएम और एसपी (ETV Bharat) ठहर जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था: पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि 10 मिनट तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह रोक दी जाएगी. गाड़ियों की लाइट्स भी बंद रहेंगे. लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मॉक ड्रिल को लेकर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद: मॉक ड्रिल को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है. फायर ब्रिगेड, पुलिस, थानों की गाड़ियां और अन्य आपातकालीन सेवाएं सायरन बजाकर लोगों को सूचित करेंगी. इमरजेंसी सेवाओं जैसे एंबुलेंस को इस ब्लैकआउट से छूट दी गई है. प्रशासन ने कहा है कि यह केवल एक रिहर्सल है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) क्या होता है मॉक ड्रील: मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है. यह प्राकृतिक आपदा, युद्ध, हमले या किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी करने का तरीका है. इससे यह पता चलता है कि किसी भी मुश्किल समय में लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है. मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि अगर हवाई हमला होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए. उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि वे खुद को और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं. ये भी पढ़ें Explained: मॉक ड्रिल कैसी की जाती है, क्या उपाय किए जाते हैं, कौन लोग शामिल होते हैं, जानें - WHAT IS MOCK DRILL

