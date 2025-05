ETV Bharat / state

सीएम धामी की हाईलेवल मीटिंग, चारधाम यात्रा में ड्रोन से निगरानी, चेकिंग अभियान के दिये निर्देश - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA

सीएम धामी की हाईलेवल मीटिंग ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 10, 2025 at 6:52 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:34 PM IST 3 Min Read

देहरादून: भारत पाकिस्तान टेंशन के बाद उत्तराखंड सरकार भी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की गई तैयारी के साथ ही तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. सीएम धामी ने कहा राज्य में वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है लेकिन सभी विभाग और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें. उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान और जिलों में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. सीएम धामी ने कहा राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थानों, चारधाम यात्रा स्थलों, अन्य मार्गों पर सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जायें. वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ ही संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन करने के निर्देश दिए. उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य माध्यम में संवेदनशील खबरों एवं फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा भारत की एकता में ही उसकी शक्ति है. हम हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हैं.

देहरादून: भारत पाकिस्तान टेंशन के बाद उत्तराखंड सरकार भी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की गई तैयारी के साथ ही तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. सीएम धामी ने कहा राज्य में वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है लेकिन सभी विभाग और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें. उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान और जिलों में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. सीएम धामी ने कहा राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थानों, चारधाम यात्रा स्थलों, अन्य मार्गों पर सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जायें. वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ ही संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन करने के निर्देश दिए. उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य माध्यम में संवेदनशील खबरों एवं फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा भारत की एकता में ही उसकी शक्ति है. हम हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हैं.

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से सख्त निगरानी रखे जाने के साथ ही जरूरत पड़ने पर CCTV की संख्या को बढ़ाया जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा के साथ ही अन्य धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा राज्य में हेली सेवाओं का संचालन भी सुगमता से हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम यात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाए. उन्होंने सभी विभाग आगामी मानसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए. देहरादून में कॉर्डिनेशन मीटिंग: सीएम के निर्देशों के बाद देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी ने जनपद में तैनात तीनों सेनाओं, अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों और राष्ट्रीय सहित राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण संस्थानों और सुरक्षा ऐजेन्सियों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक की. बैठक के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने लिए तैयारियों पर चर्चा की गई. साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्क नजर रखते हुए भ्रामक खबरों के खंडन के निर्देश दिए. इस दौरान महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए किये गये प्रबन्धों की समीक्षा भी की गई. इस कॉर्डिनेशन मीटिंग में आर्मी, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री, पुलिस, एनडीआरफ के साथ खुफिया एजेंसी मौजूद रही. पढे़ं- चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा संदेश, अफवाहों पर न दें ध्यान, इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें कॉल

Last Updated : May 10, 2025 at 7:34 PM IST