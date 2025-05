ETV Bharat / state

भारत-पाक तनाव, बुजुर्गों में भी देश सेवा का जोश हाई, पूर्व सैनिक आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने की कर रहे मांग - PUBLIC REACTION ON PAKISTAN

India Pakistan tension ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 10, 2025 at 3:05 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 3:57 PM IST 3 Min Read

कुरुक्षेत्र: हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. शुक्रवार शाम को पाकिस्तान ने भारत में 26 जगहों पर हमले की कोशिश की. लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया है. जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. भारत का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब: वहीं, भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतह-1 मिसाइल भी दागी गई. शनिवार को भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार सेना में इजाफा कर रहा है. स्थिति को देखते हुए पूरे देश को हाई अलर्ट कर दिया गया है. इन हालातों के बीच स्थानीय लोगों का व पूर्व सैनिक का क्या कहना है वह जानते हैं. India Pakistan tension (Etv Bharat) क्या बोले स्थानीय निवासी: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हरियाणा में कुरुक्षेत्र निवासियों ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से भारत पर समय-समय पर आतंकी हमले कर रहा है. जिसके चलते हमारे सैनिक और बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं. ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आतंकवाद को खत्म कर दिया जाए. ऐसे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि पूरी तरह से भारत देश के साथ खड़े हैं.

