भारत-पाक तनाव: अलर्ट पर अंबाला नागरिक अस्पताल प्रशासन, आपातकालीन स्थिति से निपटने की फुल तैयारी - INDIA PAKISTAN TENSION

Ambala health department alert ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 10, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 4:53 PM IST 2 Min Read

अंबाला: भारत-पाक के बीच चल रहे तनाव को लेकर देशभर में अलर्ट जारी किया गया है. हरियाणा के अंबाला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. सभी नागरिक अस्पताल में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी को भी खाली कराया गया गया है. ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके. स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए इमरजेंसी क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है. जिसमें 8/8 डॉक्टर्स हैं. अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग: दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते हर विभाग की छुट्टियां प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें 8/8 डॉक्टर्स है. Ambala health department alert (Etv Bharat)

