दमोह: भारत के विभाजन को भले ही 78 साल बीत चुके हों, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में आज भी उस त्रासदी की गूंज सुनाई देती है. शहर का 'सिंधी कैंप' इलाका उस दर्द की जीती-जागती मिसाल है, जहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी. यहां के लोग अब 1947 के उस दर्दनाक मंजर को याद नहीं करना चाहते. कुछ कह नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग उस खौफनाक मंजर को दोहराते हैं, ताकि बंटवारे की वो जली हुई स्याही इतिहास के पन्नों में मिट न जाए. उनकी कही कहानियां इतिहास के उस काले अध्याय के पन्ने को खोलती हैं.

अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ. इस विभाजन में लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा. लाखों लोग भारत छोड़कर नवनिर्मित देश पाकिस्तान गए तो वहीं लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए. इस दौरान धार्मिक दंगे भी भड़के और इन दंगों में हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी. वर्षों से ब्रितानिया हूकुमत की गुलामी झेलने के बाद आजादी का सूरज उगा ही था कि तभी विभाजन नामक बादल आ गए. इस विभाजन विभीषिका ने आजाद मुल्क में सांस लेने से पहले की लाखों लोगों की सांसे छीन ली.

विभाजन विभीषिका को याद कर कांप जाती है रूह (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के दमोह में कई लोग आज भी हैं, जिन्होंने उस विभाजन विभीषिका के दर्द को झेला था. अपनी आंखों के सामने अपनों को दूर जाते देखा था. शहर में बसे 90 फीसदी से अधिक सिंधी समाज के लोग वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विभाजन के दौरान यहां आए थे. तीन गुल्ली के समीप बनाए गए जिन शिविरों में उन्हें रोका गया था. वही स्थान अब सिंधी कैंप के नाम से जाना जाता है.

बंटवारे के समय पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम नेता (getty image)

ये लोग जब उस समय को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है. उनकी आंखों में वो भयावह दृश्य आंसू बनकर फिर से तैरने लगता है. ऐसा लगता है मानो कोई बुरा ख्वाब देख लिया हो, लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था जो इस देश के लाखों ने लोगों ने झेला था. लाखों परिवार इसके भुक्तभोगी बने थे. लोगों ने अपने बिछड़ गए या वो अपनों से बिछड़ गए.

ट्रेनों से लोग एक देश से दूसरे देश गए (getty image)

'जमीन-जायदाद रिश्तेदारों को सौंप कर भारत आए'

सिंधी कैंप निवासी इंदिरा नोतानी बताती हैं कि "जब भारत का विभाजन हुआ तो वह अपनी माता-पिता के साथ पानी के रास्ते जहाज से पाकिस्तान से भारत आ गईं. 4 बहन और 3 भाइयों में वह पांचवें नंबर की हैं. सिंध प्रांत में लाड़काना के शहजादकोट में रहती थीं." वह बताती हैं कि "हम पानी के रास्ते तीन मंजिला जहाज से भारत आए. जहाज पूरा भरा हुआ था.

ट्रेन में भर-भरकर जाते लोग (getty image)

जहाज गुजरात के एक बंदरगाह पर रुका, फिर वहां से कटनी आए. कुछ समय तक कटनी में रहने के बाद दमोह के सींधी कैंप में बस गए. पाकिस्तान में अपनी जमीन-जायदाद रिश्तेदारों को सौंप दी और जो गहने-पैसा था, वही लेकर भारत आ गए.

गाजर-मूली की तरह ट्रेन में काटे जा रहे थे लोग (getty image)

संघर्ष से खड़ा किया नया जीवन

इंदिरा नोतानी के बेटे जयराम नोतानी बताते हैं "उनके पिता के पास पाकिस्तान में 7 गांवों की जमीन थी, लेकिन दंगे-फसाद के दौरान जान बचाना ही मुश्किल हो गया था. ऐसे में सब कुछ छोड़कर परिवार भारत आ गया. यहां पर बहुत संघर्ष किया. जिस शिविर में उनका परिवार रुका था वहां पर बांस के परदे लगाकर पार्टीशन बनाया गया था और उन्हीं पार्टीशन में सैकड़ों परिवार रुके हुए थे.

भारत आने के बाद कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ी. कभी फेरी लगाई, कभी फुटपाथ पर सुई धागा बेचा तो कभी कोई और धंधा किया. इस तरह धीरे-धीरे करके फिर से अपना व्यवसाय खड़ा किया. हम अपने पूर्वजों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने विभाजन का दंश झेलने के बाद भी परिवार के लिए इतना सब किया."

साल 1933 में पाकिस्तान के मियांवाला में जन्मे करमचंद खनीजो जब भारत आए तो उनकी उम्र करीब 14 साल थी. करमचंद खनीजो विभाजन विभीषिका के उस भयावह दौर को याद करते हुए बताते हैं कि "हम ट्रेन से दिल्ली पहुंचे. ट्रेन में हजारों लोग थे, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर जिंदा बहुत कम लोग उतरे. लाशों के बीच डर के साए में सफर किया. लोग गाजर-मूली की तरह काट दिए जाते थे. विभाजन से पहले जो लोग साथ रहते थे, अब एक-दूसरे का खून बहा रहे थे. उस दौर को याद करना और बयां करना बहुत दर्दनाक है."