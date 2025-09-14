ETV Bharat / state

भारत-पाक क्रिकेट मैच: केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, 'खेल से हटे, तो अन्य मंचों से खुद को अलग करना पड़ेगा'

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए.

Union Minister Gajendra Singh Shekhawat
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत ने खेलों को राजनीति से अलग रखने की वकालत की है. रविवार को जोधपुर में सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शेखावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए. अगर हम खेल के मंचों से हटने लगें, तो भविष्य में हमें ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जैसे मंचों से भी खुद को अलग करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन खेलों को खेल भावना से ही देखा जाना चाहिए. शेखावत ने कहा कि पॉलिसी और प्रोटोकॉल में फर्क होता है. दोनों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता. हम राष्ट्र सुरक्षा हित में कोई समझौता नहीं कर सकते.

देश में पर्यटन की बार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जिस तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है, उसी अनुपात में डोमेस्टिक टूरिज्म में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल रही है. अगर महाकुंभ जैसे आयोजनों के आंकड़ों को अलग कर दें, तब भी बीते एक वर्ष में 250 करोड़ यात्राएं दर्ज की गई हैं, जो देश की कुल आबादी से डेढ़ गुना अधिक है. अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भी अब 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है.

भारत-पाक मैच पर क्या बोले शेखावत, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: शेखावत बोले-भारतीयों की लोकतंत्र में गहरी आस्था, डोटासरा के बयान पर किया पलटवार

शेखावत ने कहा कि ये आंकड़े भारत की बदलती वैश्विक छवि, आर्थिक सुदृढ़ता और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर एवं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के कालखंड में डेढ़ लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, नए हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों का विकास, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, इन सभी ने टूरिज्म को गति दी है.

पढ़ें: मां का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता वोट की चोट से देगी जवाब : गजेंद्र सिंह शेखावत

शेखावत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जैसे वैश्विक स्तर पर टूरिज्म का योगदान ग्लोबल जीडीपी में 10% है, वैसे ही भारत में भी पर्यटन क्षेत्र का योगदान 2047 तक 10% तक पहुंचे. उन्‍होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे, तो टूरिज्म का योगदान 3 ट्रिलियन डॉलर हो. इसके लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशन्स को विकसित करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि ओवर टूरिज्म को रोका जा सके और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले.

पढ़ें: संविधान संशोधन से जो लोग डर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही काम किए होंगे: केंद्रीय मंत्री शेखावत

'ज्ञान भारतम' मिशन से बदलेगा भारत का बौद्धिक परिदृश्य: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि भारत के पास आज भी लाखों की संख्या में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें से कई ताड़पत्र, भोजपत्र, पेड़ की छाल, रेशम के कपड़े या हस्तनिर्मित कागज पर लिखी गई हैं. उन्होंने कहा कि इन पांडुलिपियों में हमारे पूर्वजों का अमूल्य ज्ञान समाहित है, जिसे संरक्षित करना समय की मांग है. इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'ज्ञान भारतम' के तहत 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन’ की शुरुआत की है. इस मिशन के तहत राष्ट्रीय महत्व की सभी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उनका विश्लेषण किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAKISTAN MATCH IN ASIA CUPSHEKHAWAT ON TOURISM IN INDIASHEKHAWAT ON SPORTS AND POLITICSभारत पाक एशिया कप मैचSHEKHAWAT ON INDIA PAK MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

IRCTC का शानदार ऑफर, अब सिर्फ 18 हजार में घूम सकेंगे अयोध्या, शिमला, और राजस्थान

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.