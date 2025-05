ETV Bharat / state

युद्व नहीं, एयर स्ट्राइक! त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया भारत पाक टेंशन का सच - INDIA PAK TENSION

भारत पाक तनाव पर त्रिवेंद्र रावत का बयान ( ETV BHARAT )

भारत पाक तनाव पर त्रिवेंद्र रावत का बयान (ETV BHARAT)

विकासनगर: इन दिनों देशभर में भारत पाक तनाव को लेकर चर्चा हो रही है. साथ ही सीजफायर को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं. भारत पाक के बीच अमेरिकी की मध्यस्ता के बाद सीजफायर हुआ. जिसके बाद युद्धविराम की घोषणा की गई. अब इसे लेकर देश में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच बीजेपी नेता, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत पाक टेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की. विकासनगर पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा भारत की ओर से युद्व नहीं , आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक थी. जिसे तीनों भारतीय सेनाओं के मिलकर अंजाम दिया. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पिछली बार भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. जिसमें भारतीय थल सेना के कमाडोंज में आतंकियों के कैंप्स में घुसकर उन्हें बर्बाद किया था. इस बार भारत ने अपनी सीमा में रहकर एयर स्ट्राइक की है. भारत पाक तनाव पर त्रिवेंद्र रावत का बयान (ETV BHARAT) त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा इस बार भारतीय सेना ने मिसाइलों के जरिये पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है. त्रिवेंद्र रावत ने कहा पाकिस्तान भारत की कार्रवाई से बौखला गया है. पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है. कई आतंकियों को ढेर किया है. उन्होंने कहा यही हमारी सेना का कौशल और इतिहास है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला भारत ने इस एयर स्ट्राइक से लिया है. जिसमें भारत के जांबाज सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया है. उन्होंने कहा अगर फिर से पाकिस्तान ने कोई हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा. बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत विकासनगर में बौद्ध उत्सव कार्यक्रम में बतोर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने भारत पाक तनाव को लेकर बयान दिया. पढे़ं-देहरादून में लगेंगे तेज आवाज वाले 15 इलेक्ट्रॉनिक सायरन, बजट हुआ जारी

