उत्तराखंड में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में रहें विशेष सावधान - UTTARAKHAND RAIN RED ALERT

भारतीय मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इन राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है

UTTARAKHAND RAIN RED ALERT
उत्तराखंड मौसम अलर्ट (Photo courtesy- IMD+ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 9:56 AM IST

3 Min Read

देहरादून: भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में देश के 5 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का रेड अलर्ड जारी किया है. IMD (India Meteorological Department) के अनुसार आज मंगलवार 12 अगस्त को देश के 5 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इसके लिए भारत मौसम विभाग ने इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है. लोगों से सावधान रहने की अपील की है. बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की गई है.

उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट: भारत मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इन राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. बताया गया है कि इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली चमकने की घटनाएं भी होंगी.

इन जिलों में है बारिश का रेड अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इसलिए इन तीनों जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के शेष जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है.

कल भी उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट: इसके साथ ही भारत मौसम विभाग ने बुधवार 13 अगस्त को भी उत्तराखंड के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली चमकेगी. बुधवार को देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में रेड अलर्ट है. इस दिन राज्य के बाकी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

गुरुवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट: गुरुवार 14 अगस्त के लिए उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. इस दौरान कई स्थानों पर आंधी तूफान आने की आशंका है, साथ ही बिजली चमकने की घटनाएं भी होंगी.

15 अगस्त को भी होगी बारिश: उत्तराखंड में शुक्रवार 15 अगस्त को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. शेष जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है.

शनिवार और रविवार को भी बारिश का अलर्ट: शनिवार 16 अगस्त को भी उत्तराखंड में भारिश होगी. 16 अगस्त के लिए भारत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार को भी उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी: मौसम विभाग द्वारा बारिश के रेड अलर्ट के चलते उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, टिहरी पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में आज छुट्टी है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे.
