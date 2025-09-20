ETV Bharat / state

बनारस में नदी किनारे बनेगा देश का पहला रिवर शिप रिपेयरिंग सेंटर, बिहार-झारखंड और दूसरे राज्यों को मिलेगी मदद

वाराणसी: बनारस में देश का पहला रिवर शिप रिपेयरिंग केंद्र बनने जा रहा है. Fसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को दी है. अभी तक शिप रिपेयरिंग सेंटर समुद्र तट पर बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार देश में नदी के पास यह केंद्र बनाया जा रहा है. यहां पर अत्यधिक मशीनों के जरिए क्रूज कार्गो और अन्य जहाजों की मरम्मत होगी.

कोलकाता में होती है जहाज की मरम्मत: इस केंद्र के बन जाने से बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा. वर्तमान में जहाज में गड़बड़ी आने के बाद उसे कोलकाता ले जाकर ठीक करना पड़ता था. लेकिन अब इस समस्या से राहत साथ मिल जाएगी. वाराणसी शहर के मल्टी मॉडल टर्मिनल पर इस सर्विस सेंटर को तैयार किया जाएगा. यह टर्मिनल के दाहिनी ओर बनाया जाएगा. इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जामनगर से वर्चुअल शिलान्यास किया.

यह मल्टी मॉडल टर्मिनल के दाहिनी ओर बनाया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

नदी में देश का पहले पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर: इस केंद्र की खास बात यह है कि यह नदी क्षेत्र पर स्थापित होने वाला पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर है, जो मैदानी इलाके में बनाया जा रहा है. यहां पर जलयान और जहाज की मरम्मत की जाएगी. अब तक शिप रिपेयरिंग सेंटर को समुद्रों के किनारे ही बनाया जाता था. इस शिप रिपेयरिंग केंद्र में 4 आयताकार ड्राई डाक बनाए जाएंगे. इसमें जहाज की सर्विस के साथ मरम्मत भी की जाएगी.