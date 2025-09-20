ETV Bharat / state

बनारस में नदी किनारे बनेगा देश का पहला रिवर शिप रिपेयरिंग सेंटर, बिहार-झारखंड और दूसरे राज्यों को मिलेगी मदद

बनारस में देश का पहला रिवर शिप रिपेयरिंग केंद्र बनने जा रहा है. यहां क्रूज कार्गो और अन्य जहाजों की मरम्मत की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
एडवांस मशीनों से होगी जहाजों की मरम्मत (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 7:15 PM IST

वाराणसी: बनारस में देश का पहला रिवर शिप रिपेयरिंग केंद्र बनने जा रहा है. Fसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को दी है. अभी तक शिप रिपेयरिंग सेंटर समुद्र तट पर बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार देश में नदी के पास यह केंद्र बनाया जा रहा है. यहां पर अत्यधिक मशीनों के जरिए क्रूज कार्गो और अन्य जहाजों की मरम्मत होगी.

कोलकाता में होती है जहाज की मरम्मत: इस केंद्र के बन जाने से बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा. वर्तमान में जहाज में गड़बड़ी आने के बाद उसे कोलकाता ले जाकर ठीक करना पड़ता था. लेकिन अब इस समस्या से राहत साथ मिल जाएगी. वाराणसी शहर के मल्टी मॉडल टर्मिनल पर इस सर्विस सेंटर को तैयार किया जाएगा. यह टर्मिनल के दाहिनी ओर बनाया जाएगा. इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जामनगर से वर्चुअल शिलान्यास किया.

Photo Credit: ETV Bharat
यह मल्टी मॉडल टर्मिनल के दाहिनी ओर बनाया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

नदी में देश का पहले पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर: इस केंद्र की खास बात यह है कि यह नदी क्षेत्र पर स्थापित होने वाला पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर है, जो मैदानी इलाके में बनाया जा रहा है. यहां पर जलयान और जहाज की मरम्मत की जाएगी. अब तक शिप रिपेयरिंग सेंटर को समुद्रों के किनारे ही बनाया जाता था. इस शिप रिपेयरिंग केंद्र में 4 आयताकार ड्राई डाक बनाए जाएंगे. इसमें जहाज की सर्विस के साथ मरम्मत भी की जाएगी.

तैयार होगा शिप सर्विस सेंटर: IWAI के निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि यह ड्राई डाक सूखी सतह पर बनाए जाएंगे. यहां क्रेन के माध्यम से जहाज को लाया जाएगा, पंप से उनका पानी निकल जाएगा और फिर उसकी मरम्मत की जाएगी. मरम्मत, सर्विसिंग के बाद जहाज को फिर क्रेन के माध्यम से ही नदी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जामनगर से वर्चुअल शिलान्यास किया (Photo Credit: ETV Bharat)

संजीव कुमार ने कहा कि इस केंद्र में एडवांस मशीनों के साथ ऑटोमेटेड कंट्रोलिंग मशीन भी होगी, जो जहाज की किसी भी गड़बड़ी को स्क्रीनिंग पर दिखाएगी. इस केंद्र से जहाज की मरम्मत आसानी से हो जाएगी और जलमार्ग की यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा.

युवाओं को मिलेगा रोजगार: संजीव कुमार ने बताया कि इस केंद्र के खुलने से यहां 30 से 40 मैकेनिक की आवश्यकता होगी, जो शिप को रिपेयर कर सकें. इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. रोजगार के साथ यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा और जहाज को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों को मिलेगी मदद: उन्होंने बताया कि इसके सेंटर के बनने के बाद बनारस के आसपास के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड जैसे अन्य राज्यों को भी मदद मिलेगी. कार्गो का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और सुगम यातायात में बाधा भी नहीं आएगी.

