ETV Bharat / state

हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जींद में बनेगा आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट, रेल मंत्री ने शेयर किया वीडियो - INDIA FIRST HYDROGEN TRAIN

Hydrogen Train in Haryana: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी. भारत बनेगा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पांचवां देश.

India First Hydrogen Train
India First Hydrogen Train (Ashwini Vaishnaw Social Media)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read

जींद: भारत अब हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन जाएगा. जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद अब भारत भी इस तकनीक को अपनाने जा रहा है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही हरियाणा के जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी.

दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन: ये ट्रेन ना केवल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन माना जा रहा है. इसकी यात्री क्षमता 2,638 होगी और ये 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होगी, जिससे केवल पानी और भाप का उत्सर्जन होगा, कार्बन नहीं.

रेल मंत्री ने शेयर किया ट्रेन का वीडियो: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रेन का वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में ट्रेन की आधुनिक डिजाइन और पर्यावरण अनुकूल तकनीक को दिखाया गया है. मंत्री ने बताया कि ये ट्रेन देश के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन में एक ऐतिहासिक कदम होगी.

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ निर्माण, परीक्षण भी सफल: भारतीय रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है. ट्रेन का हाल ही में सफल परीक्षण भी पूरा हो चुका है. यह ट्रेन 1,200 हार्सपावर की होगी, जिससे भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक में अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो जाएगा.

'हाइड्रोजन ट्रेन फार हैरिटेज' योजना में 35 ट्रेनें: रेलवे की योजना है कि 'हाइड्रोजन ट्रेन फार हैरिटेज' पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी. प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये होगी. वहीं, पहाड़ी और विरासत मार्गों पर आवश्यक ढांचागत विकास पर प्रति रूट 70 करोड़ रुपये तक खर्च होने की संभावना है.

जींद में बनेगा आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट: इस हाइड्रोजन ट्रेन को ईंधन देने के लिए जींद में एक मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन प्लांट तैयार किया जा रहा है. ये प्लांट प्रतिदिन 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा. जींद रेलवे स्टेशन पर 3,000 किलो हाइड्रोजन को सुरक्षित भंडारित करने की क्षमता विकसित की जा रही है, जहां दो आधुनिक डिस्पेंसर लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन को तेजी और सुरक्षित तरीके से ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी.

जीरो पॉल्यूशन के साथ हरियाणा में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन: 89 किलोमीटर लंबे जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर चलने वाली इस ट्रेन में आठ कोच होंगे. संचालन के दौरान केवल पानी और भाप निकलने के कारण ये पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल होगी. डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य रहेगा. ये तकनीक मौजूदा रेलवे संसाधनों के साथ आसानी से काम कर सकती है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक नई राह दिखाएगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, इस तारीख तक जल्द कर लें आवेदन - CROP RESIDUE MANAGEMENT SCHEME

ये भी पढ़ें- पंचकूला में मुख्य मार्गों पर अवैध कट से बढ़ा हादसों का खतरा, मेयर बोले- "पुलिस ने गलत पते पर लिखा पत्र" - ILLEGAL CUTS ON ROADS IN PANCHKULA

जींद: भारत अब हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन जाएगा. जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद अब भारत भी इस तकनीक को अपनाने जा रहा है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही हरियाणा के जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी.

दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन: ये ट्रेन ना केवल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन माना जा रहा है. इसकी यात्री क्षमता 2,638 होगी और ये 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होगी, जिससे केवल पानी और भाप का उत्सर्जन होगा, कार्बन नहीं.

रेल मंत्री ने शेयर किया ट्रेन का वीडियो: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रेन का वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में ट्रेन की आधुनिक डिजाइन और पर्यावरण अनुकूल तकनीक को दिखाया गया है. मंत्री ने बताया कि ये ट्रेन देश के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन में एक ऐतिहासिक कदम होगी.

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ निर्माण, परीक्षण भी सफल: भारतीय रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है. ट्रेन का हाल ही में सफल परीक्षण भी पूरा हो चुका है. यह ट्रेन 1,200 हार्सपावर की होगी, जिससे भारत हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक में अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो जाएगा.

'हाइड्रोजन ट्रेन फार हैरिटेज' योजना में 35 ट्रेनें: रेलवे की योजना है कि 'हाइड्रोजन ट्रेन फार हैरिटेज' पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी. प्रत्येक ट्रेन की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये होगी. वहीं, पहाड़ी और विरासत मार्गों पर आवश्यक ढांचागत विकास पर प्रति रूट 70 करोड़ रुपये तक खर्च होने की संभावना है.

जींद में बनेगा आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट: इस हाइड्रोजन ट्रेन को ईंधन देने के लिए जींद में एक मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन प्लांट तैयार किया जा रहा है. ये प्लांट प्रतिदिन 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा. जींद रेलवे स्टेशन पर 3,000 किलो हाइड्रोजन को सुरक्षित भंडारित करने की क्षमता विकसित की जा रही है, जहां दो आधुनिक डिस्पेंसर लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन को तेजी और सुरक्षित तरीके से ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी.

जीरो पॉल्यूशन के साथ हरियाणा में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन: 89 किलोमीटर लंबे जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर चलने वाली इस ट्रेन में आठ कोच होंगे. संचालन के दौरान केवल पानी और भाप निकलने के कारण ये पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल होगी. डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य रहेगा. ये तकनीक मौजूदा रेलवे संसाधनों के साथ आसानी से काम कर सकती है और भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक नई राह दिखाएगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, इस तारीख तक जल्द कर लें आवेदन - CROP RESIDUE MANAGEMENT SCHEME

ये भी पढ़ें- पंचकूला में मुख्य मार्गों पर अवैध कट से बढ़ा हादसों का खतरा, मेयर बोले- "पुलिस ने गलत पते पर लिखा पत्र" - ILLEGAL CUTS ON ROADS IN PANCHKULA

For All Latest Updates

TAGGED:

हाइड्रोजन ट्रेनHYDROGEN TRAINHYDROGEN PLANTHYDROGEN TRAIN IN HARYANAINDIA FIRST HYDROGEN TRAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.