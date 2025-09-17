ETV Bharat / state

दिल्ली को खेलों की सौगात: द्वारका में बनेगा देश का पहला सरकारी ओलंपिक आइस स्केटिंग रिंक, LG ने किया शिलान्यास

PM मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मिली सौगात, द्वारका में रखी गई आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला.

द्वारका में रखी गई आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला
द्वारका में रखी गई आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 9:03 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली को खेल जगत की एक ऐतिहासिक सौगात मिली है. द्वारका सेक्टर-23 में भारत के पहले सरकारी ओलंपिक मानक आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी "फिट इंडिया" और "खेलो इंडिया" जैसी पहलों से लाखों युवाओं को फिटनेस व खेलों से जुड़ने की प्रेरणा दी है. इसी कड़ी में ये नई सुविधा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

यह सुविधा देशभर के युवाओं के लिए शीतकालीन खेलों में अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी और खेलों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी.

‘आइस बॉक्स’ में विश्वस्तरीय सुविधाएं
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया जा रहा यह आइस स्केटिंग रिंक लगभग 4200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होगा. इसमें 60 मीटर x 30 मीटर का ओलंपिक आकार का रिंक बनाया जाएगा. यहां आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे खेलों का आयोजन संभव होगा. साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी होंगी जिनमें फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स, पुनर्वास कक्ष व स्पोर्ट्स शॉप शामिल हैं. निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार इस अत्याधुनिक सुविधा को अगले साल मई तक शुरू किए जाने की उम्मीद है.

खेलों में मिलेगा नया आयाम

अब तक भारत में शीतकालीन खेलों की सुविधाएं बेहद सीमित रही हैं और अक्सर खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने को मजबूर होते हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली में ओलंपिक मानक का यह रिंक न केवल स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग का मौका देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने में भी सहायक होगा.

इस प्रोजेक्ट से दिल्ली-एनसीआर में शीतकालीन खेलों का नया इकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और अवसर दोनों मिलेंगे. साथ ही यह भारत की तैयारी को एशियाई और ओलंपिक खेलों के स्तर पर भी मजबूत करेगा.

नेताओं ने जताया आभार

आधारशिला रखने के मौके पर सांसद कमलजीत सहरावत और क्षेत्रीय विधायक संदीप सहरावत भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह आइस स्केटिंग रिंक उसी का उदाहरण है. उनका कहना था कि यह सुविधा न केवल दिल्लीवासियों के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगी.

