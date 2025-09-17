ETV Bharat / state

दिल्ली को खेलों की सौगात: द्वारका में बनेगा देश का पहला सरकारी ओलंपिक आइस स्केटिंग रिंक, LG ने किया शिलान्यास

द्वारका में रखी गई आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला ( ETV Bharat )

Published : September 17, 2025

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली को खेल जगत की एक ऐतिहासिक सौगात मिली है. द्वारका सेक्टर-23 में भारत के पहले सरकारी ओलंपिक मानक आइस स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी "फिट इंडिया" और "खेलो इंडिया" जैसी पहलों से लाखों युवाओं को फिटनेस व खेलों से जुड़ने की प्रेरणा दी है. इसी कड़ी में ये नई सुविधा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी. यह सुविधा देशभर के युवाओं के लिए शीतकालीन खेलों में अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी और खेलों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी. ‘आइस बॉक्स’ में विश्वस्तरीय सुविधाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर तैयार किया जा रहा यह आइस स्केटिंग रिंक लगभग 4200 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होगा. इसमें 60 मीटर x 30 मीटर का ओलंपिक आकार का रिंक बनाया जाएगा. यहां आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे खेलों का आयोजन संभव होगा. साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी होंगी जिनमें फूड एवं बेवरेज आउटलेट्स, पुनर्वास कक्ष व स्पोर्ट्स शॉप शामिल हैं. निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार इस अत्याधुनिक सुविधा को अगले साल मई तक शुरू किए जाने की उम्मीद है. खेलों में मिलेगा नया आयाम