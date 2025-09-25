चीन से कारोबार को मिला ग्रीन सिग्नल; अब चाइनीज पहनेंगे कानपुर के जूते-चप्पल और बेल्ट, रखेंगे कानपुरिया पर्स
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के चेयरमैन आरके जालान ने बताया कि CLE के पास केंद्र सरकार का पत्र पहुंच गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 8:50 AM IST
कानपुर: केंद्र सरकार ने निर्यतकों को चीन से कारोबार करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है. इससे कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स चीन में निर्यात किए जाने का रास्ता साफ हो गया. यह कदम न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ की मार से कानपुर के कारोबारियों को राहत देगा, बल्कि अब चीन के लोग भी कानपुर में बने जूते-चप्पल और बेल्ट पहनेंगे. साथ ही जेब में कनपुरिया पर्स भी रख सकेंगे. कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए यह उम्मीद की नई किरण जैसा है.
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के चेयरमैन आरके जालान ने बताया कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (CLE) के पास केंद्र सरकार का पत्र पहुंच गया है. इसके बाद निर्यातकों ने उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं. तीन महीने के अंदर चीन को निर्यात शुरू कर दिया जाएगा.
कानपुर के कारोबारी मानते हैं, कि यह मौका उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सख्ती के बाद उन्हें नए बाजार की तलाश थी. चीन जैसे बड़े देश में सामान भेजने से कारोबार को नई ताकत मिलेगी.
कारोबारी बोले-अच्छे लाभ की उम्मीद: निर्यातक संगठन से जुड़े कारोबारियों का कहना है, कि चीन में चमड़े के उत्पादों की बड़ी डिमांड है. वहां के लोग स्टाइलिश और मजबूत जूते-चप्पल, बेल्ट और पर्स काफी पसंद करते हैं. कानपुर का चमड़ा पहले से ही अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है. अब चीन का बाजार खुल गया तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी. इससे कारोबारी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे. उनका नुकसान भी कम होगा.
निर्यातकों के लिए अवसर भुनाने का मौका: काउंसलि फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि अमेरिका की वजह से पिछले कुछ समय से हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है. 50 प्रतिशत का टैरिफ लगने से हमारी प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी. अब चीन का दरवाजा खुलना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे हमें बड़ा बाजार मिलेगा और निर्यात में फिर से तेजी आएगी. कानपुर के जूते, बेल्ट और पर्स चीन में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं.
रोजगार और कारोबार दोनों को सहारा: शहर के लेदर कारोबारियों का कहना है, कि चीन को निर्यात शुरू होने से केवल बड़े कारोबारी ही नहीं, बल्कि छोटे कारीगर और मजदूरों को भी फायदा होगा. जूते-चप्पल और बेल्ट बनाने वाले हजारों परिवारों की आय बढ़ेगी. नए ऑर्डर मिलने से फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से चलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
यह भी पढ़ें: यूपी में चुगलखोर की मजार, जिस पर 900 सालों से लोग मारते हैं जूता-चप्पल और पत्थर, जानिए कौन था और क्या है इतिहास?