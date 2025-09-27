ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा- भारत आज तकनीक और डिजिटल क्रांति का वैश्विक लीडर बन चुका है

लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी ( Photo Credit: UP Govt Media Cell )

डिजिटल क्रांति नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उड़ीसा में स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसमें देश भर से सभी मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारीगण ऑनलाइन मौजूद रहे. सीएम योगी ने कहा कि भारत नेट के स्वदेशी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

सीएम योगी शनिवार को स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है. भारत न तो किसी की गीदड़ भभकी से डरेगा और न ही किसी दबाव के सामने झुकेगा. भारत तकनीक का पिछलग्गू नहीं, बल्कि डिजिटल क्रांति का लीडर बनकर उभरा है.

पीएम मोदी और बीएसएनएल को दी बधाई: सीएम योगी ने पीएम मोदी और बीएसएनएल परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. सीएम योगी ने बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग से जोड़ने का संकल्प लिया था, जो भारत ने साकार किया.

भारत किसी की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा: सीएम योगी (Photo Credit: UP Govt Media Cell)

आने वाले समय में 5G और 6G सुविधा मिलेगी: अब ग्राम सचिवालयों में आय, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे रोजगार सृजन और बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण स्तर पर पहुंची हैं. बीसी सखियों के जरिए 100 करोड़ से अधिक का लाभांश ग्रामीणों तक पहुंचा है. बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को दूर-दराज के क्षेत्रों, खासकर नक्सल प्रभावित चंदौली, सोनभद्र और चित्रकूट में क्रांति लाने वाला है. आने वाले समय में 5G और 6G की भी तैयारी है.

किसी के दबाव में भारत नहीं जुकेगा: सीएम योगी (Photo Credit: UP Govt Media Cell)

भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा नहीं: सीएम ने कहा कि संप्रभु राष्ट्र के लिए स्वदेशी सेना, स्वतंत्र विदेश नीति, स्वदेशी तकनीक और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है, जो नए भारत में मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत की सेना को विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है. पीएम मोदी के नेतृत्व में यह संदेश हर मंच से दिया गया है.

उपलब्धियां विकसित भारत की पहचान: सीएम योगी ने कहा कि यहां का आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, रोबोटिक्स में हासिल की गई उपलब्धियां विकसित भारत की पहचान बनी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मैत्री भाव से विश्व के साथ चलेगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं झुकेगा. इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, बृजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे.



