इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी पहुंचे लखनऊ, अखिलेश यादव के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को ट्रैक पर लाना जरूरी

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने अखिलेश यादव के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा- उन्होंने लोहिया और नेताजी से बहुत कुछ सीखा

लखनऊ में बी. सुदर्शन रेड्डी का जोरदार स्वागत (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 2:00 PM IST

लखनऊ: इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का लखनऊ पहुंचने पर गर्मजोशी से विपक्षी दल के नेताओं ने स्वागत किया. समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय में बी. सुदर्शन रेड्डी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव सहित कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है और यह किसी राजनीतिक दल का नहीं होता. उन्होंने साफ किया कि वह राजनीति पर बयानबाजी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा की मुझे इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं. विपक्ष ने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आभारी हूं. मेरे मित्र अखिलेश यादव के बिना यह लड़ाई संभव नहीं थी. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है. मैं उत्तर प्रदेश के सांसदों से समर्थन मांगने आया हूं.

लोहिया और नेताजी से बहुत कुछ सीखा
रेड्डी ने आगे कहा कि उन्होंने लोहिया और नेताजी (मुलायम सिंह यादव) से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने स्वीकार किया कि वह दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन प्रयास जारी है.

नेताओं की गिरफ्तारी और इस्तीफे वाला बिल हो चुका मूक

बीजेपी के आरोपों पर रेड्डी ने कहा कि पिछले चार दिनों से लगातार जवाब दे रहा हूं, अब इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता. संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं सवालों के घेरे में हैं, उन्हें वापस सही ट्रैक पर लाना होगा. नेताओं की गिरफ्तारी और इस्तीफे वाले विधेयक पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा यह बिल मूक हो चुका है और मामला जेपीसी के पास है.

अखिलेश यादव ने की सुदर्शन रेड्डी की तारीफ

वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार हैं और यूपी की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक होगी. बता दें कि, पिछली बार जहां 63 लोकसभा सांसदों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, वहीं इस बार यह संख्या घटी है और लगभग 43 सांसद इंडिया गठबंधन को वोट देने की संभावना जताई जा रही है. विधायकों की संख्या में भी विपक्ष की संख्या बढ़ी है.

