15 सितंबर तक सीट शेयरिंग फाइनल, पशुपति पारस और JMM बनेंगे INDIA गठबंधन का हिस्सा

'RLJP और JMM दोनों नई पार्टियों को भी अलग से सीट दी जाएगी. बहुत हद तक सीट शेयरिंग पर बातचीत सहमति बन गई है. आगे आने वाले दिनों में और भी सहमति बनेगी. हम लोग समय के अंदर ही सीट शेयरिंग कर लेंगे. ह म लोग साथ मिलकर पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे." - कृष्णा अल्लावारु, बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी

JMM-RLJP के शामिल होने पर सहमति : इंडिया गठबंधन के आज की कोऑर्डिनेशन की बैठक में आज पशुपतिनाथ पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सहमति बनी. कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने कहा कि दो नई पार्टी हम लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी, इसीलिए सभी पार्टियों को सैक्रिफाइ करना पड़ेगा.

तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक : इंडिया गठबंधन की आज की बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर हुई. जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित तीनों वामपंथी दल के प्रतिनिधि शामिल हुए.

पटना : इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. आज पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई जिसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई. वहीं JMM और पशुपति पारस की पार्टी RLJP के महागठबंधन में शामिल होने पर सहमति बन गई है.

15 सितंबर तक सीट का बंटवारा : VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच 15 सितंबर तक सीट का बंटवारा हो जाएगा. सीटों के बंटवारे की घोषणा खुद कोआर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव इसकी घोषणा करेंगे.

''15 सितंबर तक महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष तेजस्वी यादव खुद इसकी घोषणा करेंगे.''-मुकेश सहनी, VIP सुप्रीमो

कम सीट पर समझौते पर तैयार VIP : मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग बिल्कुल स्मूथ तरीके से सीट पर बातचीत कर रहे हैं. बहुत हद तक बातचीत पर सहमति बन गई है. मुकेश सहनी ने आज संकेत दिए की इंडिया गठबंधन की एकता के लिए वह कुछ काम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार होंगे.

''यह मतलब नहीं है कि मैं 60 सीटों पर चुनाव लडूंगा. लड़ने के लिए कोई दबाव नहीं है. हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने बातचीत की है. हम सरकार भी बनाएंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी. उपमुख्यमंत्री की जहां तक बात है वह आपको बता दिया जाएगा कि उपमुख्यमंत्री कौन होगा.''- मुकेश सहनी, VIP सुप्रीमो

सीटों पर स्मूद बातचीत जारी : मुकेश साहनी ने यह भी कहा की सीट बंटवारे पर कहीं कोई झंझट नहीं है. बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और बहुत जल्द 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की पार्टी के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है. सब कुछ फाइनल हो जाएगा.

