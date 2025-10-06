ETV Bharat / state

तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी?

तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई. जल्द ही इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा का दावा किया गया.

Mahagatbandhan Seat Sharing
महागठबंधन में सीट शेयरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है. इसी बीट राजनीतिक दलों की गतिविधि तेज होती जा रही है. इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर बीती देर शाम बुलाई गई. तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई.

2 दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा : सीपीआई के विधायक और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य अजय कुमार ने जानकारी दी की इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है दो दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे दी जाएगी. अजय कुमार ने बताया कि गठबंधन के सभी 6 घटक दलों की बैठक हुई जिसमें लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है. सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच में सहमति बन गई है.

गठबंधन में ऑल इस वेल : आरजेडी के विधायक और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य आलोक मेहता का कहना है कि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है. बैठक में चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी पर चर्चा हुई. एक से दो दिनों के अंदर सभी बातें तय हो जाएगी. अभी तक सभी बातें फाइनल नहीं हुई है यदि हो गई रहती तो बता दिया जाता. लेकिन एक से दो दिनों के अंदर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दे दी जाएगी.

"गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है. मात्र औपचारिकता है और बहुत जल्द गठबंधन के किस दल के हिस्से कितनी सीट गई है, इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी."- आलोक कुमार मेहता, विधायक, आरजेडी

पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर आलोक कुमार मेहता का कहना था कि बैठक में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. कहा तो यह भी जा रहा है कि RLJP और VIP की सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है.

कौन-कौन हुए शामिल ? : तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, मदन मोहन झा, VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी, सी.पी.एम. के विधायक अजय कुमार, CPIML से सांसद सुदामा प्रसाद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, जदयू से आरजेडी में शामिल हुए विधायक डॉ संजीव कुमार शामिल हुए.

चुनाव की तैयारी पर चर्चा : कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने मीटिंग में जाते वक्त यह जानकारी दी थी कि बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा होगी. 70 सीटों के डिमांड के सवाल पर कृष्णा अल्लावारु का कहना था कि इस पर अभी चर्चा चल रही है बहुत जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा.

बिहार में NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी, कहां फंसा है पेंच?

'महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक

