तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी?

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है. इसी बीट राजनीतिक दलों की गतिविधि तेज होती जा रही है. इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर बीती देर शाम बुलाई गई. तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई.

2 दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा : सीपीआई के विधायक और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य अजय कुमार ने जानकारी दी की इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है दो दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे दी जाएगी. अजय कुमार ने बताया कि गठबंधन के सभी 6 घटक दलों की बैठक हुई जिसमें लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है. सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच में सहमति बन गई है.

गठबंधन में ऑल इस वेल : आरजेडी के विधायक और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य आलोक मेहता का कहना है कि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है. बैठक में चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी पर चर्चा हुई. एक से दो दिनों के अंदर सभी बातें तय हो जाएगी. अभी तक सभी बातें फाइनल नहीं हुई है यदि हो गई रहती तो बता दिया जाता. लेकिन एक से दो दिनों के अंदर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दे दी जाएगी.

"गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है. मात्र औपचारिकता है और बहुत जल्द गठबंधन के किस दल के हिस्से कितनी सीट गई है, इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी."- आलोक कुमार मेहता, विधायक, आरजेडी

पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर आलोक कुमार मेहता का कहना था कि बैठक में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. कहा तो यह भी जा रहा है कि RLJP और VIP की सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है.