India A vs Australia A: भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े कंगारू, पहले दिन ही सैम कोंस्टास ने जड़ा शतक, हर्ष दुबे ने लिए तीन विकेट
पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने 5 विकेट पर 337 रन बना लिए हैं. कोंस्टास ने शानदार शतक लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:28 PM IST
लखनऊ : इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया. ऑस्ट्रेलिया की मुख्य टीम में सलामी बल्लेबाज रह चुके सैम कांस्टेंस ने शानदार शतक जमा कर टीम को मजबूत शुरुआत दी.
पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 337 रन का शानदार स्कोर बनाया. बारिश की वजह से निर्धारित कोटे के 17 ओवर कम खेले गए. मात्र 73 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ए ने यह स्कोर बनाया. भारत की ओर से स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए.
बारिश के कारण देर से शुरू हुआ मैच : बारिश की वजह से मैच लंच के बाद शुरू हुआ. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने शानदार शुरुआत की. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सैम कोंस्टास और सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलवे बैटिंग करने उतरे. टी टाइम तक बिना विकेट खोए ऑस्ट्रेलिया ए ने 198 रन का स्कोर बना लिया. कैपेबल केलवे 88 रन बनाकर सुशांत गुरनूर बरार की गेंद पर सीतांशु कोटक के हाथों कैच आउट हो गए. शॉर्ट पिच गेम पर पुल खेलने के चक्कर में चूक हुई. कैंपेबल केलवे ने 96 गेंद में 10 चौकों की मदद से 88 रन बनाए.
कांस्टेंट्स को हर्ष दुबे ने किया बोल्ड : टीम के स्कोर में अभी सात रन ही और जुड़े थे कि कप्तान नाथन मैकस्विनी हर्ष दुबे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. उन्होंने केवल एक रन बनाया. ओलिवर पीके दो रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए. सैम कोंस्टास को हर्ष दुबे ने बोल्ड कर दिया. सैम कोंस्टास ने 144 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए.
कूपर ने 84 गेंद में 70 रन बनाए : 224 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ए के बल्लेबाजों ने साझेदारी करना शुरू की. बल्लेबाज कूपर कोनली और लेम स्कॉट के बीच 89 रन की साझेदारी हुई. कूपर ने मात्र 84 गेंद पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 70 रन बनाए. इस साझेदारी में स्कॉट ने 79 गेंद में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 47 रन बनाए. कूपर कोनली, हर्ष दुबे की गेंद पर देवी दत्त पाडिकल के हाथों कैच आउट हुए. 73 ओवर में रोशनी कम होने पर फ्लड लाइट ऑन की गई.
भारत ए से हर्ष दुबे ने लिए तीन विकेट : ऑस्ट्रेलिया ए के बल्लेबाजों ने कम रोशनी की शिकायत की, जिसको अम्पायरों ने मान लिया और उन्होंने पहले दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा की. भारतीय टीम की ओर से हर्ष दुबे ने 21 ओवर में 88 रन देकर तीन विकेट लिए. गुरुनूर बरार ने 13 ओवर में 47 रन देकर एक विकेट झटके. तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 9 ओवर में 46 रन देकर एक विकेट लिया. प्रसिद्ध कृष्णा ने कोई विकेट नहीं लिया, उन्होंने 11 ओवर में 47 रन दिए. धनुष कॉटन ने 19 ओवर में 92 रन दिए.
फ्री एंट्री फिर भी सन्नाटा : मैच के दौरान स्टेडियम में सन्नाटा छाया रहा. एंट्री फ्री होने के बावजूद क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम नहीं पहुंचे. श्रेयस अय्यर, एन जगदीशन, ध्रुव जुरैल और खलील अहमद जैसे भारतीय टीम के चमकते सितारे मैदान पर उतरे, फिर भी दर्शकों की संख्या बेहद कम रही.
वरिष्ठ खेल पत्रकार का कहना है कि अनौपचारिक मैच होने से उत्साह कम है. एशिया कप 2025 की वजह से फैंस का ध्यान मुख्य टीम पर है. लखनऊ में क्रिकेट का इतिहास समृद्ध है, लेकिन फ्री एंट्री का फायदा न उठा पाना निराशाजनक है.
UPCA के मीडिया प्रभारी मोहम्मद फहीम ने बताया कि बीसीसीआई ने इस सीरीज को युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन दर्शकों की कमी से खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है. दूसरा अनौपचारिक टेस्ट 23 सितंबर से यहीं खेला जाएगा. उम्मीद है कि फैंस स्टेडियम पहुंचेंगे.
यह भी पढ़ें : IND A Vs AUS A; बारिश ने मैच पर लगाया ब्रेक, 4-डे टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री