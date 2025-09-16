ETV Bharat / state

India A vs Australia A: भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े कंगारू, पहले दिन ही सैम कोंस्टास ने जड़ा शतक, हर्ष दुबे ने लिए तीन विकेट

विकेट लेने के बाद एक दूसरे से मिलते भारतीय खिलाड़ी. ( Photo Credit; UPCA )

Published : September 16, 2025 at 8:28 PM IST

लखनऊ : इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया. ऑस्ट्रेलिया की मुख्य टीम में सलामी बल्लेबाज रह चुके सैम कांस्टेंस ने शानदार शतक जमा कर टीम को मजबूत शुरुआत दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 337 रन का शानदार स्कोर बनाया. बारिश की वजह से निर्धारित कोटे के 17 ओवर कम खेले गए. मात्र 73 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ए ने यह स्कोर बनाया. भारत की ओर से स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया-ए के सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने शतक लगाया. (Photo Credit; UPCA) बारिश के कारण देर से शुरू हुआ मैच : बारिश की वजह से मैच लंच के बाद शुरू हुआ. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने शानदार शुरुआत की. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सैम कोंस्टास और सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलवे बैटिंग करने उतरे. टी टाइम तक बिना विकेट खोए ऑस्ट्रेलिया ए ने 198 रन का स्कोर बना लिया. कैपेबल केलवे 88 रन बनाकर सुशांत गुरनूर बरार की गेंद पर सीतांशु कोटक के हाथों कैच आउट हो गए. शॉर्ट पिच गेम पर पुल खेलने के चक्कर में चूक हुई. कैंपेबल केलवे ने 96 गेंद में 10 चौकों की मदद से 88 रन बनाए. कांस्टेंट्स को हर्ष दुबे ने किया बोल्ड : टीम के स्कोर में अभी सात रन ही और जुड़े थे कि कप्तान नाथन मैकस्विनी हर्ष दुबे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. उन्होंने केवल एक रन बनाया. ओलिवर पीके दो रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए. सैम कोंस्टास को हर्ष दुबे ने बोल्ड कर दिया. सैम कोंस्टास ने 144 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए.