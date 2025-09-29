ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल होगी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की भिड़ंत; खिलाड़ी बोले- क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा
रविवार के बाद सोमवार को भी खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने सुरक्षा इंतजामों को परखा.
कानपुर : 'जिस तरह नेट प्रैक्टिस के दौरान ही स्टेडियम में अच्छी संख्या में दर्शक आ गए, उससे लग रहा है ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा. यहां का वातावरण अच्छा है. हमने जमकर अभ्यास किया है. यहां का विकेट भी अच्छा है. अगर शाम को ओस पड़ती है तो उससे विकेट पर प्रभाव भी पड़ेगा'.
सोमवार को ये बातें प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारतीय क्रिकेटर रवि विश्नोई ने कहीं. वह इंडिया ए टीम की ओर से पत्रकारों से वार्ता करने ग्रीनपार्क स्टेडियम के मीडिया सेंटर में पहुंचे थे. क्रिकेटर रवि विश्नोई ने कहा कि सालों बाद इस स्टेडियम में वन डे मैच होने जा रहा है. सभी बेहद उत्साहित हैं. हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया ए टीम को शिकस्त दें.
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया ए टीम की ओर से क्रिकेटर तनवीर सांघा ने कहा कि इस मैच में स्पिनर की भूमिका बेहद खास होगी. इसके अलावा इस समय कानपुर में जो मौसम की परिस्थितियां हैं, वह खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.
स्टेडियम छावनी में तब्दील, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना : ग्रीनपार्क स्टेडियम में आठ साल बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज के तहत मंगलवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें भिड़ेंगी. मैच में सुरक्षा व तैयारियों को लेकर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है. प्रशासनिक अफसरों व यूपीसीए पदाधिकारियों ने स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया है.
वहीं, मैच से पहले दूसरे दिन सोमवार को भी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया. नेट पर घंटों प्रैक्टिस के दौरान श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या समेत अन्य ने खूब चौके-छक्के लगाए. टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने कहा कि हम मैच कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ग्रीनपार्क में मैच को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.
पुलिस आयुक्त ने परखी सुरक्षा व्यवस्था : सोमवार की देर शाम पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने ग्रीनपार्क स्टेडियम पहुंचकर यूपीसीए पदाधिकारियों संग सुरक्षा संबंधी तैयारियां परखीं. यूपीसीए पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त को बताया कि स्टेडियम में 10 हजार से अधिक दर्शक मैच देखने आ सकते हैं. इतनी संख्या में टिकट बिक्री हुई है, इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया है. पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने टूर्नामेंट डायरेक्टर डा.संजय कपूर को आश्वस्त किया कि मैच में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी. पुख्ता प्रबंध रहेंगे.
