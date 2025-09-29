ETV Bharat / state

ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल होगी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की भिड़ंत; खिलाड़ी बोले- क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मीडिया से की बात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 8:27 PM IST 3 Min Read

कानपुर : 'जिस तरह नेट प्रैक्टिस के दौरान ही स्टेडियम में अच्छी संख्या में दर्शक आ गए, उससे लग रहा है ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा खेल देखने को मिलेगा. यहां का वातावरण अच्छा है. हमने जमकर अभ्यास किया है. यहां का विकेट भी अच्छा है. अगर शाम को ओस पड़ती है तो उससे विकेट पर प्रभाव भी पड़ेगा'. सोमवार को ये बातें प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारतीय क्रिकेटर रवि विश्नोई ने कहीं. वह इंडिया ए टीम की ओर से पत्रकारों से वार्ता करने ग्रीनपार्क स्टेडियम के मीडिया सेंटर में पहुंचे थे. क्रिकेटर रवि विश्नोई ने कहा कि सालों बाद इस स्टेडियम में वन डे मैच होने जा रहा है. सभी बेहद उत्साहित हैं. हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया ए टीम को शिकस्त दें. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया ए टीम की ओर से क्रिकेटर तनवीर सांघा ने कहा कि इस मैच में स्पिनर की भूमिका बेहद खास होगी. इसके अलावा इस समय कानपुर में जो मौसम की परिस्थितियां हैं, वह खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. दोनों टीमों के बीच कल होगा मुकाबला. (Video Credit; ETV Bharat)