भारत-ऑस्ट्रेलिया A टीमों के बीच वनडे सीरीज के लिए तैयार ग्रीनपार्क; कानपुर की मशहूर डिश का स्वाद चखेंगे खिलाड़ी

27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ग्रीनपार्क में सुरक्षा को देखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मैचों को लेकर सभी प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिए हैं, कि वह अपनी ड्यूटी संभाल लें. मैच के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो. एडीएम सिटी डा.राजेश कुमार को मैचों के लिए नोडल अफसर बनाया गया है.

इस सीरीज में टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और रवि विश्नोई जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे. 30 सितंबर को होने वाले वनडे मैच से पहले 27 सितंबर को शाम तक भारतीय खिलाड़ी कानपुर के सिविल लाइंस स्थित होटल लैंडमार्क में पहुंच जाएंगे. वहीं, जिला प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिशएन (UPCA) के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ग्रीनपार्क स्टेडियम का फाइनल निरीक्षण किया जाएगा.

कानपुर: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेली जाएगी. 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच यह तीनों मैच होंगे. 30 सितंबर को इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए टिकटों के दाम बेहद कम यानि 100 रुपए से लेकर 499 रुपए तक रखे गए हैं. अब तक 4 हजार टिकटें भी बिक चुकी हैं. वहीं, दोनों टीमें होटल लैंडमार्क में रूकेंगी, जहां उनके लिए लग्जरी रूम और खाने-पीने की स्पेशल व्यवस्था की गई है.

ये भारतीय खिलाड़ी आज पहुंचेंगे: टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर ने बताया कि शनिवार को शहर आने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सिमरजीत सिंह, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, युद्धवीर सिंह, निशांत सिंधु, अभिषेक पोरेल, रवि विश्नोई, रियान पराग शामिल हैं. इनके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर 29 सितंबर को मुंबई से और 30 सितंबर को अर्शदीप सिंह दिल्ली से सीधे पहुंचेंगे. इसके साथ ही एशिया कप से खेलकर लौटने वाले तिलक वर्मा, हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा 1 अक्टूबर को दिल्ली से कानपुर पहुंचेंगे.

होटल में हुईं लग्जरी व्यवस्था: होटल लैंडमार्क की एजीएम दक्षा आनंद ने बताया कि हमेशा की तरह सभी खिलाड़ी होटल लैंडमार्क में ठहरेंगे. खिलाड़ियों के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है. प्लेयर्स के लिए हमने 17वें तल पर सारे प्रबंध किए हैं. यहां की पूरी गैलरी में खिलाड़ियों के लिए है. इससे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी. जैसे ही खिलाड़ी, होटल में आएंगे तो एंट्रेस गेट पर उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया जाएगा. उन्हें गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई जाएगी. इसके बाद केक सेरेमनी होगी.

कानपुर के मशहूर डिश का स्वाद चखेंगे खिलाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मॉडर्न लग्जरी रूम में आरामदेह सुविधा: एजीएम दक्षा आनंद ने बताया कि होटल में खिलाड़ियों के लिए मॉडर्न लग्जरी रूम बनाए गए हैं. इन कमरों में खिलाड़ियों को आरामदेह मैट्रेस, कोट हैंगर की सुविधा मिलेगी. उनके कमरे से विंडो के माध्यम से गंगा और ग्रीनपार्क स्टेडियम का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा. उनके लिए मिनी बॉथ की फैसिलिटी भी रहेगी.

अभिषेक शर्मा खाएंगे मक्खन मलाई: होटल के हेडशेफ बलराम सिंह ने बताया कि दोनों टीमों के लिए हमारे पास डाइट टेक प्लान आ गया है. उसके मुताबिक हमने प्रबंध किया है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों को नॉनवेज का स्वाद दिया जाएगा, जिसके लिए विदेशी फिश मंगाई गई हैं. भारतीय खिलाड़ियों के लिए पंजाबी स्टाइल का चिकन, विदेशी सब्जियां और मिलेट्स से तैयार डिश परोसी जाएगी. खिलाड़ी अभिषेक शर्मा सहित बाकी खिलाड़ियों के कानपुर का फेमस मलाई मक्खन भी दिया जाएगा.

