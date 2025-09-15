ETV Bharat / state

भारत-ए Vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैच में श्रेयस अय्यर पर सबकी नजर; लखनऊ से मिल सकता है टीम इंडिया को नया कप्तान

भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर, ऑस्ट्रेलिया-ए के कैप्टन ( Photo Credit; ETV Bharat/Archive )

Published : September 15, 2025

लखनऊ: भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए के दो चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 16 सितंबर 2025 को लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीरीज से युवा खिलाड़ियों के लिए एक मौका है मुख्य टीम में जगह बनाने का. पहला मैच 16 से 19 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 से 26 सितंबर तक उसी मैदान पर होगा. ये मैच रेड बॉल क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तकनीक का इम्तिहान होगा. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन उन्हें मुख्य वन-डे टीम का कप्तान बना सकता है. भारत-ए Vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैच के समीकरण. (Video Credit; ETV Bharat) मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच ऋषिकेश कनितकर ने पत्रकारों से कहा कि हमारी टीम केवल स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर नहीं करती है. हमारे पास बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं. हम अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी पर पूरा भरोसा करते हैं. लखनऊ के मौसम को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मौसम एक बड़ा सवाल बन सकता है. हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और कल सुबह जब कवर हटेंगे उसके बाद में ही पिच के संबंध में कुछ बताया जा सकता है. वैसे, मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे या बाद में. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ए टीम के हेड कोच और आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने बताया कि निश्चित तौर पर इंग्लैंड में इस भारतीय टीम में शामिल कई क्रिकेटरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. इनको हराना निश्चित तौर पर कठिन होगा और उत्साहवर्धक भी होगा.