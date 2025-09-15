ETV Bharat / state

भारत-ए Vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैच में श्रेयस अय्यर पर सबकी नजर; लखनऊ से मिल सकता है टीम इंडिया को नया कप्तान

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच पहला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 16-19 सितंबर तक होगा, दूसरा मैच 23-26 सितंबर तक होगा.

Etv Bharat
भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर, ऑस्ट्रेलिया-ए के कैप्टन (Photo Credit; ETV Bharat/Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 4:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारत-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए के दो चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 16 सितंबर 2025 को लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीरीज से युवा खिलाड़ियों के लिए एक मौका है मुख्य टीम में जगह बनाने का.

पहला मैच 16 से 19 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 से 26 सितंबर तक उसी मैदान पर होगा. ये मैच रेड बॉल क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तकनीक का इम्तिहान होगा. भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन उन्हें मुख्य वन-डे टीम का कप्तान बना सकता है.

भारत-ए Vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैच के समीकरण. (Video Credit; ETV Bharat)

मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच ऋषिकेश कनितकर ने पत्रकारों से कहा कि हमारी टीम केवल स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर नहीं करती है. हमारे पास बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हैं. हम अपनी बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी पर पूरा भरोसा करते हैं.

लखनऊ के मौसम को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मौसम एक बड़ा सवाल बन सकता है. हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और कल सुबह जब कवर हटेंगे उसके बाद में ही पिच के संबंध में कुछ बताया जा सकता है. वैसे, मौसम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे या बाद में.

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ए टीम के हेड कोच और आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने बताया कि निश्चित तौर पर इंग्लैंड में इस भारतीय टीम में शामिल कई क्रिकेटरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. इनको हराना निश्चित तौर पर कठिन होगा और उत्साहवर्धक भी होगा.

उन्होंने बताया कि हमारी एक युवा टीम है. टीम के खिलाड़ियों पर हमको पूरा भरोसा है. हम आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और निश्चित तौर पर इस टीम में जो प्रदर्शन होगा, उसके आधार पर कुछ खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में भी मौका मिल सकता है. टिम ने कहा कि हमारी टीम में कई युवा क्रिकेटर हैं जो आक्रामक क्रिकेट खेल सकते हैं और भारत के खिलाफ हम अपनी इसी नीति पर चलेंगे.

भारत ए की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, नारायण जगदीशान (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान, विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नीतीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, मनव सुथार, यश ठाकुर. दूसरे मैच में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम: पहले मैच के लिए स्क्वॉड में सैम कोनस्टास, नाथन मैकस्वीनी, कूपर कोनोली, टॉड मर्फी जैसे टेस्ट क्रिकेटर शामिल हैं. अन्य खिलाड़ी हैं, बेक स्पेंसर, जॉन कार्टर, मैथ्यू ग्रीन, जैक होसिंग, ओलिवर डेविस, जेसी ताश, ब्रेडमैन शाहबाज, जे मॉरिसन, टॉम बैनवेल, जे हॉवेल. एरोन हार्डी चोट के कारण बाहर हैं, उनकी जगह दूसरे मैच में विल सदरलैंड आएंगे.

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. भारत ए के लिए यह मुख्य टीम में जगह पक्की करने का मौका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी उपमहाद्वीपीय स्थितियों में अनुभव हासिल करेंगे. पिच स्पिनरों के अनुकूल होने की उम्मीद है, इसलिए गेंदबाजों का प्रदर्शन निर्णायक होगा.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी और बल्लेबाजी पर नजर रहेगी. माना जा रहा है कि लखनऊ से ही भारत के अगले कप्तान की राह निकल सकती है. टीम का संयोजन मजबूत दिख रहा है, लेकिन प्रदर्शन ही सब कुछ तय करेगा. क्रिकेट प्रशंसक इन मैचों का इंतजार कर रहे हैं, जो युवाओं के भविष्य को आकार देंगे.

ये भी पढ़ेंः IND A VS AUS A; इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस, श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा ने करीब एक घंटे तक नेट्स पर पसीना बहाया

For All Latest Updates

TAGGED:

AUS VS IND INDIA A VS AUSTRALIA A TEST MATCHEKANA STADIUM LUCKNOWSHREYAS IYER CAPTAININD A VS AUS A

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.