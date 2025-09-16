IND A Vs AUS A; बारिश ने मैच पर लगाया ब्रेक, 4-डे टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला चार दिवसीय टेस्ट मैच बारिश की वजह से हुआ बाधित.
लखनऊ: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच दोपहर 12 बजे से शुरू होगा. पहले दिन का खेल सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन बारिश और मौसम की खराब स्थिति के कारण पिच का निरीक्षण सुबह 10:15 बजे किया गया. अंपायरों ने निरीक्षण के बाद मैच शुरू करने का फैसला लिया है.
फैसला लिया गया है कि 12 बजे से 2:40 बजे तक पहला सेशन होगा. इसके बाद 2:40 से 3:00 बजे तक चायकाल यानी टी ब्रेक रहेगा. 3 से शाम 5:30 बजे तक दूसरे सेशन का मैच खेला जाएगा. आज पहले दिन कम से कम 78 ओवर का मैच होगा.
बता दें कि इंडिया ए की कप्तानी अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जो इस सीरीज के जरिए भारतीय सीनियर टीम में अपनी वापसी की दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भी नाथन मैकस्वीनी के नेतृत्व में मजबूत खिलाड़ियों के साथ उतरी है. यह सीरीज दोनों टीमों के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका है. क्योंकि, कई खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की कोशिश में हैं.
यह मुकाबला 16 से 19 सितंबर तक चलेगा और क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास खबर यह है कि स्टेडियम में दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है. UPCA के मीडिया मैनेजर फहीम अहमद ने बताया कि दर्शक अपने पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) दिखाकर स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं.
मौसम को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन क्रिकेट प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश खेल में ज्यादा बाधा नहीं डालेगी. यह सीरीज न केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि लखनऊ के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी एक शानदार अनुभव होने की उम्मीद है.
