ETV Bharat / state

इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हराया; प्रियांश और श्रेयस ने जड़ा शतक, निशांत सिंधु ने झटके 4 विकेट

ग्रीनपार्क स्टेडियम में मंगलवार को बारिश के चलते मैच कैंसिल हो गया था.

कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया
कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया (Photo credit: UPCA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में बुधवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मैच खेला गया. यूपीसीए के मुताबिक, मैच में इंडिया ए की टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हरा दिया. बुधवार को मौसम ठीक होते ही ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. बता दें कि बारिश के चलते मंगलवार को मैच कैंसिल हुआ था.

इंडिया ए से ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या व श्रेयस अय्यर ने चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए शतक जड़े, वहीं 50 ओवरों में टीम का स्कोर 413 रनों तक पहुंचा दिया. प्रियांश आर्या ने 84 गेंदों पर 101 रन बनाएं, वहीं श्रेयस ने 83 गेंदों पर 110 रनों की शानदार पारी खेली.

श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया : ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से ऑल राउंडर विल सदरलैंड ने 73 रन देकर दो विकेट लिए. वहीं जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए की पूरी टीम 33.1 ओवरों में 242 रन ही बना सकी. इंडिया ए की ओर से गेंदबाज निशांत सिंधु ने 50 रन देकर 4 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से मैकेंजी हारवे नें 68 रनों की पारी खेली व विल सदरलैंड ने 50 रन बनाए. इस मैच में इंडिया ए के कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ग्रीनपार्क में हुआ डोर क्लोज मैच : मंगलवार को पूरे दिन बारिश के बाद बुधवार को ज़ब ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे मैच खेला गया तो इसे यूपीसीए के पदाधिकारियों ने डोर क्लोज मैच बताया. इस मैच में दर्शकों को प्रवेश नहीं दिया गया.

यह भी पढ़ें : IND A और AUS A वनडे सीरीज; कानपुर में बारिश के चलते पहला मैच रद्द, मायूस होकर लौटे फैंस

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA A VS AUSTRALIA A MATCH UP CRICKET ASSOCIATIONGREENPARK STADIUM KANPURKANPUR SPORTS NEWSIND A AND AUS A

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.