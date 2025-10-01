ETV Bharat / state

इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हराया; प्रियांश और श्रेयस ने जड़ा शतक, निशांत सिंधु ने झटके 4 विकेट

कानपुर : शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में बुधवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला वनडे मैच खेला गया. यूपीसीए के मुताबिक, मैच में इंडिया ए की टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हरा दिया. बुधवार को मौसम ठीक होते ही ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. बता दें कि बारिश के चलते मंगलवार को मैच कैंसिल हुआ था.

इंडिया ए से ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या व श्रेयस अय्यर ने चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए शतक जड़े, वहीं 50 ओवरों में टीम का स्कोर 413 रनों तक पहुंचा दिया. प्रियांश आर्या ने 84 गेंदों पर 101 रन बनाएं, वहीं श्रेयस ने 83 गेंदों पर 110 रनों की शानदार पारी खेली.

श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया : ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से ऑल राउंडर विल सदरलैंड ने 73 रन देकर दो विकेट लिए. वहीं जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए की पूरी टीम 33.1 ओवरों में 242 रन ही बना सकी. इंडिया ए की ओर से गेंदबाज निशांत सिंधु ने 50 रन देकर 4 विकेट झटके. ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से मैकेंजी हारवे नें 68 रनों की पारी खेली व विल सदरलैंड ने 50 रन बनाए. इस मैच में इंडिया ए के कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.