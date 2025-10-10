ETV Bharat / state

बर्थ से लेकर बाथरुम तक हाईटेक हुई वंदे भारत स्लीपर, जानिए कब पटरियों पर भरेगी रफ्तार

वंदे भारत स्लीपर में फाइव स्टार जैसी सुविधाएं, फर्स्ट क्लास के बाथरूम में मिलेगा गर्म पानी, तस्वीरें कर देंगी दीवाना.

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
बर्थ से लेकर बाथरुम तक हाईटेक हुई वंदे भारत स्लीपर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 3:41 PM IST

4 Min Read
भोपाल: देश की पहली स्लीपर श्रेणी की वंदे भारत ट्रेन के लांच की उल्टी गिनती शुरु हो चुकी है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने विश्व के सुरक्षा मानकों के साथ स्वदेशी डिजाइन पर तैयार की गई है. पटरियों पर दौड़ने तैयार देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सफर में आपको फाइव स्टार सुविधाएं मिलेंगी. रुट बेशक अभी तय नहीं है, लेकिन रफ्तार के साथ कैसे इस ट्रेन को दुर्घटनाओं से बचाने के मॉडल पर तैयार किया गया है. रेल की बर्थ से लेकर एसी कोच में जोड़े गए कंफर्ट फीचर कौन से हैं. रेल की मजबूती और सुरक्षा के लिए खास तैयार किया गया कवच सिस्टम क्या है.

सपनों सा सफर देने वाली कैसी होगी. टेस्टिंग के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्विस के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत स्लीपर जानकारी के मुताबिक इसी महीने के आखिर तक पटरियों पर उतर सकती है.

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

बर्थ भी खास, बाथरुम में गर्म पानी का फव्वारा

वंदे भारत स्लीपर में यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिलाने के साथ वो सारे नए फीचर जोड़े गए हैं, जो वक्त की जरूरत है. मिसाल के तौर पर हर बर्थ के साथ अब रीडिंग के लिए अलग से लाइट और यूएसबी चार्जर उपलब्ध होगा. विजुअल सूचना प्रणाली और सार्वजनिक उद्घोषणा उस फिक्र से छुटकारा दिला देगी कि आपका स्टेशन अभी और कितनी दूर है. हर पल ट्रेन और यात्रा से जुड़ा अपडेट आप तक उद्घोषणा के जरिए पहुंचता रहेगा.

VANDE BHARAT SLEEPER FACILITIES
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (ETV Bharat)
VANDE BHARAT SLEEPER KAVACH
बीईएमएमल ने जोड़े खास फीचर (ETV Bharat)

कोच में डिस्पले पैनल के साथ सुरक्षा कैमरे भी लगाए गए हैं. जिससे आप की यात्रा सुरक्षित और बेफिक्र रहे. दिव्यांग यात्रियों के लिए भी वंदे भारत में विशेष बर्थ तैयार की गई है. इसके अलावा उनके लिए अलग से टॉयलेट भी है. अगर आप वंदे भारत के फर्स्ट एसी कोच में हैं, तो गर्म पानी से नहाने का भी इंतजाम है. यानि आप ट्रेन से उतरकर पूरी तरह तैयार होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा मॉड्यूलर पेंट्री के साथ सफर के दौरान आपके जायके का भी ख्याल रखा गया है.

MP VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
वंदे भारत स्लीपर जल्द होगी लांच (ETV Bharat)

वंदे भारत स्लीपर को मजबूत बनाएगा ये कवच

इस ट्रेन में 'कवच' प्रणाली भी स्थापित की गई है, जो रेल सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी. इस स्लीपर ट्रेनसेट का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से किया गया है, जो मजबूती, सुरक्षा के साथ टिकाऊ भी है. इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्रैश बफर और कपलर लगाए गए हैं, इसमें लगाई गई सामग्री EN45545 HL3 ग्रेड अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करती है. जो विश्व के सबसे कठोर मानकों में गिने जाते हैं. ट्रेन का बाहरी व आंतरिक डिजाइन आधुनिक, आकर्षक और यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
फर्स्ट क्लास की फैसिलिटी होगी खास (ETV Bharat)

बीईएमएमल ने जोड़े ये और खास फीचर

वंदे भारत स्लीपर में बीईएमएल की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशी तकनीकी क्षमता खास तौर पर दिखाई देती है. इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रोपल्शन, बोगी, एक्सटीरियर प्लग डोर, ब्रेक सिस्टम और एचवीएसी-बीईएमएल द्वारा स्वयं विकसित की गई है. ट्रेन की असेंबलिंग और निर्माण कार्य कंपनी के बेंगलुरु परिसर में ही किया गया है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण और सिस्टम इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान रखा गया है.

VANDE BHARAT SLEEPER ROUTE
वंदे भारत स्लीपर में लग्जरी सुविधाएं (ETV Bharat)
MP VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
वंदे भारत स्लीपर में आराम का रखा गया ख्याल (ETV Bharat)

स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का नया युग

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी शांतनु रॉय ने ईटीवी भारत से पहले हुई बातचीत में बताया था कि स्लीपर ट्रेन की में काफी अच्छी टेक्नॉलॉजी इस्तेमाल की गई है. सुरक्षा के मापदंडो पर खास फोकस है. इसके अलावा सिगनलिंग सेफ्टी और पैसेंजर के एक्सपीरियंस के साथ अफोर्डेबेलेटी पर भी ध्यान है. उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तेज बनाएगी बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक मज़बूत कदम भी सिद्ध होगी.

