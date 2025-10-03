ETV Bharat / state

मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, 3 रुपए प्रति यूनिट से कम दर पर मिलेगी बिजली

मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज से सबसे कम दर में मिलेगी बिजली. एक यूनिट के लिए चुकाने होंगे 2.70 रुपए. दिन-रात होगी सप्लाई.

MORENA SOLAR PLANT
मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुरैना में विकसित हो रही देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में देश में सबसे कम 2.70 रुपए प्रति यूनिट की टैरिफ मिली है. नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि इस सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के जरिए दिन में सोलर से बिजली सप्लाई की जाएगी. साथ ही सुबह और शाम को भी 2-2 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी. बैटरी को रात में डिस्कॉम से चार्ज किया जाएगा, ताकि सुबह सप्लाई की जा सके. टैरिफ के लिए देश-विदेश की 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया था. यह देश की पहली परियोजना है जिसमें 3 रुपए प्रति यूनिट से कम दर पर एनर्जी उपलब्ध होगी. यूनिट एक के लिए 2.70 रुपए यूनिट और यूनिट 2 के लिए 2.764 रुपए प्रति यूनिट की दर प्राप्त हुई है.

440 मेगावॉट बिजली सप्लाई होगी

पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "मुरैना में सोलर पार्क पहली यूनिट तैयार होने के बाद एक और यूनिट स्थापित की जा रही है. दोनों यूनिट को मिलाकर 440 मेगावाट क्षमता ऊर्जा का उत्पादन होगा यानि एक यूनिट में 220 मेगावॉट ऊर्जा पैदा होगी. बैटरी का उपयोग कर 3 चरणों में बिजली की सप्लाई की जाएगी. पहले चरण में 220 मेगावॉट तक की वास्तविक समय पर सौर ऊर्जा की सप्लाई हो. इसके बाद दूसरे चरण में शाम को पीक आवर्स में 2 घंटे बिजली सप्लाई होगी. यह बैटरी से स्टोरेज होने वाली ऊर्जा होगी. "

3 रुपए प्रति यूनिट से कम दर पर मिलेगी बिजली (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "इसके बाद पीक ऑवर्स में सुबह भी 2 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी. इसके लिए सुबह बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाएगा. अभी तक देश भर में जितनी भी परियोजनाएं हैं उनमें सिर्फ 50 फीसदी ऑवर्स उपलब्धता और 85 फीसदी वार्षिक उपलब्धता ही हो पाती थी, लेकिन मुरैना परियोजना 95 फीसदी तक वार्षिक उपलब्धता के मामले में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना बनी है."

बैटरी का दिन में 2 बार होगा उपयोग

मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "इस परियोजना में बैटरी का दिन में 2 बार उपयोग किया जाएगा. इसमें पहले दिन बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज किया जाएगा. यह सिंगल चार्ज कम्पोजिट सोलर प्रोजेक्ट है जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में ग्रिड पॉवर से रात में बैटरी को दूसरी बात चार्ज किया जाएगा. यह स्टोरेज एज ए सर्विस प्रोजेक्ट है. यही वजह है कि इसकी दरों में बेहद कमी आई है. इस परियोजना को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है.

MP SOLAR PLUS STORAGE PROJECTINDIA 1ST SOLAR STORAGE PROJECTMINISTER RAKESH SHUKLAMP ELECTRICITY LOWEST RATEMORENA SOLAR PLANT

