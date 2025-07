ETV Bharat / state

कोठा जिला पंचायत वार्ड-14 का चुनाव हुआ दिलचस्प, निर्दलीय सुरेश बिष्ट को मूल निवास, भू कानून संघर्ष समिति का समर्थन - PANCHAYAT ELECTIONS 2025

पंचायत चुनाव 2025 ( Photo- ETV Bharat )

गैरसैंण: चमोली जिले में गैरसैंण विकास खंड के कोठा वार्ड-14 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव दिलचस्प हो गया है. यहां राज्य आंदोलनकारी और पूर्व राज्यमंत्री सुरेश कुमार बिष्ट के मैदान में उतरने से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की राह कठिन हो गई है. करीब 35 साल समाज सेवा कर रहे सुरेश बिष्ट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. जनसंपर्क के दौरान उनको मिल रहे जनसमर्थन से वो उत्साहित हैं. मूल निवास, भू कानून संघर्ष समिति ने सुरेश बिष्ट को समर्थन देकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है. यहां 28 जुलाई को मतदान है. निर्दलीय प्रत्याशी दिखा रहे दमखम: सुरेश कुमार बिष्ट अपने जिला पंचायत क्षेत्र में घर-घर पहुंच कर क्षेत्र के विकास के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं. उनके जनसंपर्क में लोग बढ़ चढ़कर उन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद भी दे रहे हैं. उनका स्यूणी-मल्ली, आगरचट्टी, फरसों, हरसारी, बिसराखेत, मेहलचौरी, सनेड़ा, कुड़खेत, भंडारी गांव, बंज्याणी, बाटाधार, रोहिड़ा, कोठा, कुनिगाड़, कड़पतियाखाल, सिलंगा, तल्ली स्यूणी और बीना सहित कई गांवों में धुआंधार प्रचार जारी है. दूसरे चरण के पंचायत चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर (Video- ETV Bharat) प्रत्याशी ने प्रचार में झोंकी ताकत: सुरेश कुमार बिष्ट ने जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समास्यायें सुनीं और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो मूलभूत समस्यायें हैं, उनका निराकरण करना उनकी प्राथमिकता होगी. साथ ही क्षेत्र को नशामुक्त बनाना उनका पहला संकल्प है. इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी और बिजली जैसी जरूरतें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा. 28 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव का प्रचार (Photo- ETV Bharat) जनता से किया ये वादा: उन्होंने कहा कि सरकारी हर योजनाओं का लाभ जनता को मिले उसके लिए काम किया जाएगा. उन्होंने लोगों से वादा किया कि यदि जनता का समर्थन मिला तो क्षेत्र में ठोस विकास कार्य करेंगे व सभी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा. जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्रवासियों में भी सुरेश बिष्ट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं उन्होंने जनता से आशीर्वाद देने की अपील की है. इस दौरान लोगों ने सुरेश बिष्ट को अपना समर्थन देने की बात कही. सुरेश कुमार बिष्ट के प्रचार में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद दिखाई दे रहे हैं. हॉट सीट बनी कोठा जिला पंचायत सीट: ️गैरसैंण विकास खंड की बात करें तो यहां जिला पंचायत की 5 सीटों पर 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं गैरसैंण की सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो कोठा जिला पंचायत सीट है. यहां से बीजेपी ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य बलबीर रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है. गैरसैंण क्षेत्र के समाजसेवी व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुरेश कुमार बिष्ट भी इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं. इसके बाद से इस सीट पर बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी का समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है. हालांकि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी इस सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं. वहीं इसी सीट पर पहले कांग्रेस द्वारा सुरेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया था. बाद में कांग्रेस ने उनका नाम अधिकृत प्रत्याशी की लिस्ट से हटा दिया. वहीं अब सुरेंद्र रावत भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं और जीत का दावा कर रहे हैं.

चुनाव में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद (Photo- ETV Bharat) कोठा इलाके में पर्यटन की हैं अपार संभावनाएं: ️जहां एक ओर सुरेश कुमार बिष्ट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत को लेकर आस्वस्त दिखाई दे रहे हैं तो वहीं उन्होंने कहा कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं. उन्होंने कहा कि वो युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क,महिला सशक्तिकरण व ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं व उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कोठा जिला पंचायत क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताईं. मूल निवास, भू कानून संघर्ष समिति ने दिया समर्थन: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां भाजपा और कांग्रेस जिला पंचायत के प्रत्याशी घोषित कर चुनावी रण में उतरी हैं, वहीं मूल निवास-भू कानून पर संघर्ष करने वाली प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति भी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर अपनी ताकत आजमा रही है. इस कड़ी में संघर्ष समिति के संयोजक लुशून टोडरिया व संस्थापक मोहित डिमरी ने गैरसैंण के कोठा वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश कुमार बिष्ट को अपना समर्थन पत्र जारी कर आमजन से सहयोग करने की अपील की. राज्य आंदोलनकारी और पूर्व राज्य मंत्री हैं सुरेश बिष्ट: ️बता दें कि सैन्य परिवार से तालुक रखने वाले मेहलचौरी निवासी सुरेश कुमार बिष्ट समाजसेवी के साथ ही वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी हैं. वो लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं. सुरेश बिष्ट पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्यकाल के दौरान सुरेश बिष्ट ने क्षेत्र के विकास में लगातार काम किया. कोरोना काल में रहे थे सक्रिय: ️कोरोना काल के दौरान सुरेश कुमार बिष्ट ने आगे आकर अपनी टीम के साथ चाहे वो कुनीगाड़ क्षेत्र हो या फिर रोहिड़ा क्षेत्र पूरे गैरसैंण विकासखंड क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचकर गरीब,असहाय और कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे लोगों के बीच जाकर उन्हें राशन, दवाइयों आदि सामग्री उबलब्ध कराई थी. उनका हौसला बढ़ाया था. वहीं क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वो हमेशा मुखर रहे. चाहे गैरसैंण स्थाई राजधानी की मांग हो, गैरसैंण में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग हो या फिर गैरसैंण को जिला बनाये जाने और मूल निवास भू कानून की मांग हो, लगातार आंदोलनों के माध्यम से वो सक्रिय रहे. उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर लगातार काम किया. प्रत्याशियों ने लगाया जोर (Photo- ETV Bharat) नैनीताल जिले में भी चुनाव प्रचार का जोर: ️पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है. उसके लिए प्रत्याशियों ने अपने-अपने प्रचार में ताकत लगा दी है. कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी अपने-अपने समर्थन में नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं जहां उनके बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं. पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं. लेकिन इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के चुनावी गणित को निर्दलीय खराब कर रहे हैं. धूप हो चाहे बारिश प्रचार में कमी नहीं (Photo- ETV Bharat) 20 देवलचौड़ी बंदोबस्ती में कड़ा मुकाबला: ️28 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 जुलाई को शाम 5:00 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा. प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए रैली और जनसभाएं भी कर रहे हैं. जिला पंचायत सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गयी है. बात नैनीताल जिले के 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती करें तो कांग्रेस ने किरन नेगी को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है. लेकिन किरन नेगी कांग्रेस के बैनर तले चुनाव ना लड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दीपा दरमवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है. दोनों के बीच मुकाबला रोचक देखा जा रहा है. गौलापार चोरगलिया 19 आमखेला में जोरदार टक्कर: ️वहीं गौलापार चोरगलिया 19 आमखेड़ा जिला पंचायत सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी अनीता बेलवाल को मैदान में उतारा है. भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है. लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट और नैनीताल सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट चुनावी सभा कर अनीता बेलवाल के पक्ष में वोट मांग रहे हैं. मैदान में उतरे स्टार प्रचारक: ️इस सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है लेकिन कांग्रेस के तीन नेता इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर भाजपा को निर्दलीय प्रत्याशी विमला क्वीरा और लीला बिष्ट टक्कर दे रही हैं. लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के सभी सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं और जनता का भाजपा को समर्थन भी मिल रहा है.

