कांग्रेस के वोट चोरी मुद्दे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान

बीकानेर: बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के देशभर में चलाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वास्तव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है. कांग्रेस जहां हारती है, वहां यह मुद्दा उठाती है, लेकिन जीतने पर यह मुद्दा नहीं होता है.

भाटी बोले, बाड़मेर लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता, लेकिन वहां मुद्दा नहीं बना. विधायक भाटी ने वोट चोरी को राजनीतिक मुद्दा बताया. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक कार्यक्रम में पूगल आए थे. इस दौरान बीकानेर के नाल हवाई अड्डे से लेकर पूगल तक भाटी का स्वागत किया गया. रास्ते में कई जगह जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई. उन्होंने कहा कि बीकानेर से विशेष प्रेम बताया और कहा कि जब भी जरूरत महसूस हुई बीकानेर के लोगों ने साथ दिया है.