कांग्रेस के वोट चोरी मुद्दे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान

शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर दौरे में कहा कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है.

Independent MLA Bhati showered with flowers
निर्दलीय विधायक भाटी पर पुष्पवर्षा (ETV Bharat Bikaner)
Published : September 23, 2025 at 6:02 PM IST

बीकानेर: बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस के देशभर में चलाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वास्तव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है. कांग्रेस जहां हारती है, वहां यह मुद्दा उठाती है, लेकिन जीतने पर यह मुद्दा नहीं होता है.

भाटी बोले, बाड़मेर लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता, लेकिन वहां मुद्दा नहीं बना. विधायक भाटी ने वोट चोरी को राजनीतिक मुद्दा बताया. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक कार्यक्रम में पूगल आए थे. इस दौरान बीकानेर के नाल हवाई अड्डे से लेकर पूगल तक भाटी का स्वागत किया गया. रास्ते में कई जगह जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई. उन्होंने कहा कि बीकानेर से विशेष प्रेम बताया और कहा कि जब भी जरूरत महसूस हुई बीकानेर के लोगों ने साथ दिया है.

पढ़ें:शिव विधायक को मिला बड़ा सम्मान, अब नाम के आगे 'डॉक्टर' लगाएंगे रविंद्र सिंह भाटी

बयान इसलिए अहम: वोट चोरी को लेकर भाटी का बयान कई मायने में महत्वपूर्ण है. कांग्रेस लगातार देश भर में वोट चोरी अभियान चला रही है. वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम नेता लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं. भाजपा इसका विरोध कर रही है. भाजपा नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद लगातार इस तरह का प्रचार करती रहती है. इस मुद्दे को लेकर अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की.

