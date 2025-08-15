पिथौरागढ़: बेरीनाग विकासखंड में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख के लिए मतदान हुआ, जिसमें 37 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया. बेरीनाग में निर्दलीय संगीता ब्लॉक प्रमुख बनीं और ज्येष्ठ प्रमुख पद पर धीरज बिष्ट विजयी रहे. कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ दोपहर 2 बजे तक सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया.

दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू हुई जिसमें भाजपा की ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी निरजा 15 को मत मिले और निर्दलीय संगीता 22 को मत मिले. संगीता 7 मतों से विजय होकर ब्लाक प्रमुख बनीं. ज्येष्ठ प्रमुख पद पर धीरज बिष्ट को 23 मत मिले और जानकी देवी को 14 मत मिले. धीरज बिष्ट विजय होकर ज्येष्ठ प्रमुख बने. कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर गौरव अस्वाल निर्विरोध चुने गये थे, विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिये गये.नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख संगीता के ससुर भी राजनीति में हैं. संगीता के सुसुर भीम कुमार ने अपनी राजनीतिक शुरुआत क्षेत्रीय युवक समिति के अध्यक्ष के रूप में की.

जिसके बाद वहां जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद लगातार क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग किया. साथ ही समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं से क्षेत्र के निर्धन असहाय और वृद्धों को लाभ पहुंचाने के साथ सैकड़ों बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं. साल 2017 में वो भाजपा से टिकट की दौड़ में रहे थे. वहीं युवा नव निर्वाचित ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख धीरज बिष्ट ने पंचायत चुनाव के परिणाम आने से पूर्व चुनाव जीतने वाले सभी सम्भावित क्षेत्र पंचायत सदस्यों से सम्पर्क में जुटे रहे. धीरज पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के कारण पंचायत राजनीति की अच्छी समझ उनके काम आई.

बता दें कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें कड़ा मुकाबला देखने को मिला. इस बार निर्दलीय भी पद पाने में आगे रहे. प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा अधिकांश सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा किया है. पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 12 में से 10 जिला पंचायत सीटें हासिल की है. वहीं प्रदेश के कई ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. जबकि नैनीताल सीट पर मतगणना दोबारा होने के कारण फिलहाल नतीजे रोक दिए गए हैं.

