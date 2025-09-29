ETV Bharat / state

कुमाऊं विवि छात्र महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने निर्दलीय आशीष, ABVP को मिले 2 पद

उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष और उप सचिव पदों पर भी निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

ASHISH KABDWAL KUSU PRESIDENT
कुमाऊं विवि छात्र महासंघ चुनाव संपन्न (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2025 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र महासंघ चुनाव शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न हुए. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए. कुमाऊं विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को संपन्न हुए थे.

आशीष बने कुमाऊं विवि छात्रमहासंघ के अध्यक्ष: कुमाऊं विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर डीएसबी परिसर नैनीताल के निर्दलीय आशीष कबडवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए. उपाध्यक्ष पद पर एमबीपीजी कॉलेज के निर्दलीय रक्षित बिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर राजकीय महाविद्यालय गदरपुर की निर्दलीय काजल निर्विरोध निर्वाचित हुए. सचिव पद पर एमबीपीजी महाविद्यालय के एबीवीपी प्रत्याशी सचिन सिंह सामंत, उपसचिव पद पर राजकीय महाविद्यालय बाजपुर के निर्दलीय पीयूष तथा कोषाध्यक्ष पद पर पीएनपीजी महाविद्यालय रामनगर के एबीवीपी प्रत्याशी रोहित नेगी निर्विरोध चुने गए.

21 महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने लिया चुनाव में भाग: चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हार्मिटेज भवन स्थित महिला अध्ययन केंद्र में नामांकन पत्रों की बिक्री की गई. प्रत्येक पद के लिए केवल एक-एक नामांकन पत्र खरीदा गया. इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न हुई. 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सभी दस्तावेज सही पाए गए. इसके बाद चुनाव अधिकारी प्रो. नीलू लोधियाल ने निर्विरोध परिणामों की घोषणा की. चुनाव में विश्वविद्यालय के 22 महाविद्यालयों में से 21 महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. रामगढ़ महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव न होने के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सका.

शपथ ग्रहण समारोह: अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. संजय पंत ने निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष आशीष कबडवाल सहित सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान प्रेक्षक प्रो. डी.एस. बिष्ट, प्रो. ललित तिवारी, प्रो. गीता तिवारी, प्रो. सुषमा टम्टा, प्रो. अमित जोशी, डॉ. गगनदीप होती, डॉ. आर.सी. जोशी, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. आशीष तिवारी, डॉ. दीपिका पंत, डॉ. निधि वर्मा, डॉ. नवीन पांडे, डॉ. नंदन मेहरा, डॉ. अमित मलकानी, डॉ. सी.बी. जोशी, प्रो. एच.सी.एस. बिष्ट, डॉ. हिमांशु लोहनी, डॉ. पी.एस. अधिकारी, डॉ. मनोज बिष्ट, डॉ. मोहित रौतेला और डॉ. महेश आर्या मौजूद रहे.

चुनाव के दौरान सुरक्षा की कमान एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा, सीओ सुमित पांडे, सीओ मल्लीताल हेम चंद्र पांडे, सीओ तल्लीताल मनोज नयाल तथा एसआई दीपक बिष्ट ने संभाली. पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुए.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में 27 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव 2025 संपन्न हुए थे. इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. एबीवीपी ने प्रदेशभर में 332 पदों पर जीत का परचम लहराया. इसमें 58 अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 43 महासचिव, 51 कोषाध्यक्ष, 50 सचिव, 62 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, 6 सांस्कृतिक सचिव और 6 छात्र उपाध्यक्ष शामिल हैं.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने 332 पदों पर हासिल की जीत, तमाम महाविद्यालयों में 58 अध्यक्ष बने

For All Latest Updates

TAGGED:

KUMAON UNIVERSITY STUDENT UNIONSTUDENT UNION ELECTIONS 2025KUMAON UNIVERSITY NAINITALकुमाऊं विवि छात्र महासंघ चुनावASHISH KABDWAL KUSU PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.