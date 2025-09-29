ETV Bharat / state

कुमाऊं विवि छात्र महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने निर्दलीय आशीष, ABVP को मिले 2 पद

कुमाऊं विवि छात्र महासंघ चुनाव संपन्न ( Photo- ETV Bharat )

Published : September 29, 2025 at 10:38 PM IST

नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र महासंघ चुनाव शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न हुए. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए. कुमाऊं विवि से संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को संपन्न हुए थे. आशीष बने कुमाऊं विवि छात्रमहासंघ के अध्यक्ष: कुमाऊं विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर डीएसबी परिसर नैनीताल के निर्दलीय आशीष कबडवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए. उपाध्यक्ष पद पर एमबीपीजी कॉलेज के निर्दलीय रक्षित बिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर राजकीय महाविद्यालय गदरपुर की निर्दलीय काजल निर्विरोध निर्वाचित हुए. सचिव पद पर एमबीपीजी महाविद्यालय के एबीवीपी प्रत्याशी सचिन सिंह सामंत, उपसचिव पद पर राजकीय महाविद्यालय बाजपुर के निर्दलीय पीयूष तथा कोषाध्यक्ष पद पर पीएनपीजी महाविद्यालय रामनगर के एबीवीपी प्रत्याशी रोहित नेगी निर्विरोध चुने गए. 21 महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने लिया चुनाव में भाग: चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हार्मिटेज भवन स्थित महिला अध्ययन केंद्र में नामांकन पत्रों की बिक्री की गई. प्रत्येक पद के लिए केवल एक-एक नामांकन पत्र खरीदा गया. इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न हुई. 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सभी दस्तावेज सही पाए गए. इसके बाद चुनाव अधिकारी प्रो. नीलू लोधियाल ने निर्विरोध परिणामों की घोषणा की. चुनाव में विश्वविद्यालय के 22 महाविद्यालयों में से 21 महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. रामगढ़ महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव न होने के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सका.