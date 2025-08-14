ETV Bharat / state

खैरागढ़ में कार से करोड़ों का कैश बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार - INDEPENDENCE DAY SECURITY

राजनांदगांव में खैरागढ़ पुलिस ने एक कार से चार करोड़ से ज्यादा रुपये कैश बरामद किए हैं.

KHAIRAGARH POLICE ACTION
खैरागढ़ में कार से चार करोड़ से ज्यादा कैश बरामद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 9:03 PM IST

राजनांदगांव/ खैरागढ़: स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. राजनांदगांव और उससे सटे जिलों में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है. इस बीच खैरागढ़ पुलिस ने इतवारी बाजार के चेकिंग प्वाइंट पर एक कार से करोड़ों रुपये कैश बरामद किए हैं.

कार से चार करोड़ से ज्यादा कैश जब्त: खैरागढ़ पुलिस ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान ईतवारी बाज़ार एमसीपी प्वाइंट पर वाहनों की चेकिंग की. इस दौरान एक एसयूवी से कुल 4 करोड़ 4 लाख रुपये कैश बरामद किए गए. वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई. इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए. जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया.

Khairagarh cash scandal
खैरागढ़ कैश कांड की जांच आयकर विभाग को सौंपी गई (ETV BHARAT)

कार में गुप्त चैंबर बनाकर ले जा रहे थे पैसे: पुलिस ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें कार में एक गुप्त चैंबर भी मिला. जिसमें से कुल 4,04,50,000 रुपये बरामद किए गए. बरामद नकदी के परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज आरोपी पेश नहीं कर पाया. उसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत केस दर्ज किया. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई.

Transport of cash
कार में गुप्त चैंबर बनाकर कैश का परिवहन (ETV BHARAT)

आयकर विभाग को सौंपा गया केस: पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पारस पटेल और अक्षय पटेल नाम के शख्स की यह रकम है. वह गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है. पुलिस ने पूरे पैसे को जब्त कर आयकर विभाग को जांच के लिए सौंप दिया है. दोनों व्यक्तियों द्वारा पैसे कहां से ले जा रहे थे और कहां ले जाया जा रहा था इस संबंध में पूछताछ की जा रही है.

