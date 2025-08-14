रायपुर: 15 अगस्त शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परेड की सलामी लेंगे. कार्यक्रम में प्रदेश भर से आमंत्रित लोग, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राएं और भारी संख्या में आम दर्शकों की काफी भीड़ होने की संभावना है. जिसे देखते हुए परेड में शामिल होने वाले गेस्ट के लिए पार्किग व्यवस्था बनाई गई है.

लाल कार पासधारी वाहन: जिन आमंत्रित अतिथियों के पास लाल कार पास होगी, वे अपनी गाड़ियां PWD चौक, छत्तीसगढ़ कॉलेज, कुन्दन पैलेस, पीडब्ल्यूडी कालोनी होकर एम.टी. वर्क्स शॉप गेट होकर वायरलेस ऑफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्थित व्हीआईपी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकेंगे.

बिना पास धारी वाहन: बिना पास धारी वाहनों के लिए सेन्ट पॉल स्कूल ग्राउंड में पार्किंग बनाई गई है. ये वाहन चालक सेन्टपॉल स्कूल पार्किंग में पार्क कर पैदल पुलिस लाइन आर.आई गेट से प्रवेश कर दर्शक दीर्घा तक पहुंचेंगे

स्कूल बसों का मार्ग एवं पार्किग: परेड ग्राउंड में छात्र छात्राओं एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिभागियों को लेकर आने वाली बसें पुलिस लाइन पिछला गेट (धमतरी गेट) में छात्र-छात्राओं को उतारकर परिक्रमा पथ पार्किंग विवेकानंद सरोवर में बसों को पार्क करेंगे.

सिद्वार्थ चौक पुरानी बस्ती की ओर आने वाले बिना पासधारी वाहन: इस मार्ग से आने वाले वाहन चालक जिनके पास किसी प्रकार कार पास नहीं है, वे अपनी गाड़ियां परिक्रमा पथ पार्किंग विवेकानंद सरोवर में पार्क कर पुलिस लाइन धमतरी गेट से पैदल परेड ग्राउंड में प्रवेश कर कार्यक्रम स्थल जाएंगे.

पीडब्ल्यूडी चौक की ओर से आने वाले बिना पासधारी वाहन: इस मार्ग से आने वाले वाहन चालक जिनके पास किसी प्रकार का कार पास नहीं है, वे अपने वाहन को सेन्टपाल स्कूल पार्किंग स्थल में पार्क कर आर.आई गेट से पैदल प्रवेश करेंगे.

कार्यक्रम के चारों ओर रोड पर सभी प्रकार के वाहनों का पार्किग प्रतिबंधित रहेगा. मीडिया ओबी वैन, पुलिस लाइन धमतरी गेट होकर प्रवेश करेगा और हैलीपेड के बगल में पार्किग होगी. यातायात पुलिस की अपील है कि व्हीआईपी मार्ग को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग से होते हुए निर्धारित पार्किग स्थल पर अपने वाहन पार्क कर समारोह स्थल तक पहुंचेंगे.

यातायात-डायवर्सन:

पेंशन बाड़ा चौक, पीडब्ल्यूडी चौक, महिला थाना चौक से पुलिस लाइन की ओर केवल परेड में शामिल होने वाले एवं परेड देखने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा. सामान्य यातायात को अन्य मार्ग में डायवर्जन किया जायेगा.

पुलिस परेड ग्राउंड में ये चीजें ले जाना प्रतिबंधित: शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा तंबाकु माचिस लाईटर्स, ज्वलनशील पदार्थ, छाता, बोर्ड, वाद्य यंत्र, आग्नेय अस्त्र, फटाका, चाकू, कटार, तलवार, कैंची, ब्लैड्स, काटने वाले तेज धारदार चीज, खतरनाक चीज, भड़काउ और संकट पैदा करने वाले संकेत, गुब्बारे, गेन्द, लकड़ी की लाठी, हॉकी-स्टीक, प्रचार उत्पाद सामाग्री, लाउड हैलर, हार्न, रेडियो, पालतु जानवर नहीं ले जा सकते.