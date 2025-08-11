Essay Contest 2025

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम, फरीदाबाद में चेकिंग अभियान तेज - INDEPENDENCE DAY PREPARATIONS

स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में तैयारियां की जा रही है. वहीं, हरियाणा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट
स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 11:06 AM IST

फरीदाबाद: देशभर में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज है. ऐसे में हरियाणा पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह-जगह इंतजाम किए जा रहे हैं. वहीं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. अपने-अपने क्षेत्रों में किरायेदारों, घरेलू सहायकों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, साइबर कैफे, होटल, ढाबे, धर्मशाला और बाकी अन्य सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग करने के भी आदेश दिए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा एजेंट की टीम बनाई गई है. इन टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही है. नियुक्त टीम शहर के मॉल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर पुलिस टीमें तैनात की गई हैं और चेकिंग की जा रही है. पुलिस ने आम जन से भी अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या इंसान दिखाई दें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके. इसके अलावा, जगह-जगह पर नाके लगाए गए हैं, वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है. सड़कों पर यातायात पुलिस भी एक्टिव मोड में है. आमजन से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है.

स्कूलों में भी सुरक्षा कड़ी: सभी सरकारी स्कूलों में बच्चे 15 अगस्त को ‘देश के रक्षकों को सलाम’ करेंगे. कार्यक्रम में जहां गांव और शहर के सबसे बुजुर्ग पूर्व सैनिक ध्वजारोहण करेंगे. वहीं, सभी सैनिक-पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा. स्कूलों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. इसके अलावा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां भी चेकिंग अभियान जारी है.

HARYANA POLICE ACTIVESECURITY ARRANGEMENTS IN FARIDABADस्वतंत्रता दिवस 2025हरियाणा में सुरक्षा कड़ीINDEPENDENCE DAY PREPARATIONS

