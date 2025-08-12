नई दिल्लीः स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त 2025 को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए विशेष यातायात योजना जारी की. यह फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक होगी. इस दौरान लाल किला एवं आसपास के कई मार्गों पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है.

रिहर्सल के दौरान इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंधः 13 अगस्त की सुबह 7ः30 बजे से लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होगी. इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग, एलएम बांगड़ मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषादराज मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से इस्लामाबाद तक), महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड (आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक), राजघाट से आईटीओ, राजघाट से इंटरस्टेट बस टर्मिनल, पुराना रेलवे पुल, शांति वन, लोहे का पुल, जीपीओ व दिल्ली गेट पर आम वाहनों का संचालन बंद रहेगा. इन मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

इस रास्ते लालकिला तक जाएंगे वीआईपी वाहनः दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, वीआईपी मूवमेंट के लिए राजघाट–रिंग रोड-नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट-नेताजी सुभाष मार्ग और लोहे का पुल-नेताजी सुभाष मार्ग मार्ग खुले रहेंगे. इसी रास्ते से फुल ड्रेस में रिहर्सल में शामिल होने के लिए जाने वाले लोग अपने वाहन से लाल किला तक जा सकेंगे.

बसों के रूट में भी बदलावः फुल ड्रेस रिहर्सल के दिन 13 अगस्त और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में चलने वाली बसों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है. यातायत पुलिस के मुताबिक, आईएसबीटी, पुराना रेलवे पुल, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, शांति वन, लोहे का पुल व आईटीओ से बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा. वहीं, अजमेरी गेट/निजामुद्दीन से आने वाली बसें दिल्ली गेट-नेताजी सुभाष मार्ग की ओर नहीं जाएंगी. आईएसबीटी से आने वाली बसें पुराना रेलवे पुल-रिंग रोड-आईटीओ-भैरों रोड होकर चलेंगी. इतना ही नहीं अंतरराज्यीय बसें उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान की बसें केवल आईएसबीटी सराय काले खां और आनंद विहार टर्मिनल से संचालित होंगी.

रेल यात्रियों को सलाहः दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को आईएसबीटी-रिंग रोड-भैरों रोड-आईपी फ्लाईओवर-महारानी बाग-अश्रम चौक-डीएनडी फ्लाईवे मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. ऐसे यात्री जिन्हें ट्रेन पकड़नी है या ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंच रहे हैं. उन्हें उपरोक्त मार्ग से आना जाना होगा.

इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोगः दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से राजघाट-आईटीओ-भैरों रोड, शांति वन-लोहे का पुल-आईपी फ्लाईओवर, पुराना रेलवे पुल-आईपी फ्लाईओवर-महारानी बाग व नेताजी सुभाष मार्ग-दिल्ली गेट-अजमेरी गेट-पहाड़गंज मार्गों का उपयोग किया जा सकेगा. ऐसे में जिन रास्तों को बंद किया गया है उनकी जगह इन रास्तों का प्रयोग कर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

तीन मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद: फुल ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन लालकिला, जामा मस्जिद व दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 4 से 10 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा. जिससे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया जा सके. दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से कहा गया है कि तत्काल की स्थिति जानने के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 011-25844444/1095 या व्हाट्सऐप नंबर 8750871493 पर संपर्क किया जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में 112 व सूचना देने के लिए 14547 नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

