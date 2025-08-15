रांची: राजधानी रांची के हृदय स्थल शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन किया. ध्वजारोहण के बाद पूरे क्षेत्र में राष्ट्रगान की गूंज और तिरंगे की लहराती छटा ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया.

शहीद चौक का नाम सुनते ही हर झारखंडवासी के मन में गर्व और भावुकता का संचार होता है. यह स्थल न केवल रांची की पहचान है, बल्कि पूरे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है. ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर शासन के दौरान यहीं पर वीर क्रांतिकारी शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, शहीद पांडे गणपत राय और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, एक विशाल कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी. यह घटना उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता के आक्रोश और स्वतंत्रता के संकल्प को और मजबूत करने वाली साबित हुई थी.

शहीद चौक पर स्वतंत्रता दिवस समारोह (ईटीवी भारत)

इतिहासकारों के अनुसार, यह स्थान 1857 की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का केंद्र रहा. ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की थी, को पकड़कर यहां लाया गया और कठोर यातनाओं के बाद फांसी दे दी गई. इस घटना ने रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज़ादी की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया. अनेक सेनानी, चाहे वह गांव-गांव से आए किसान हों या शहर के बुद्धिजीवी, इस स्थान पर बलिदान की गाथा लिखते चले गए.

आज भी शहीद चौक पर खड़ा शहीद स्मारक उन सभी अमर वीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने बिना किसी भय के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यहां विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें लोग शहीदों के सम्मान में पुष्प अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं.

राज्यपाल के संबोधन में भी यह बात प्रमुख रही कि हमें आजीदी का असली अर्थ तभी समझ में आएगा, जब हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएँ , एक ऐसा भारत जो समृद्ध, समानता और भाईचारे से परिपूर्ण हो.

