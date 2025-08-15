लखनऊ: देश की आजादी में क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई थी. अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए वे हंसते-हंसते सूली पर चढ़ गए. इस लड़ाई में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी. इन महिलाओं ने हर तरह का बलिदान दिया और क्रांति की राह पर अडिग रहीं. अंग्रेजों की बर्बरता सहती गईं, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी. आजादी के इस पावन पर्व ऐसी ही महान महिला क्रांतिकारियों के बारे में जानना जरूरी है.

झलकारी बाई (झांसी): झांसी के पास स्थित भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को इनका जन्म हुआ था. झलकारी बाई घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में निपुण थीं. वह रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना, जिसे दुर्गा दल भी कहा जाता था, उसकी सदस्य थीं. वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं. इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं. अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में ही युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हुईं. तब रानी को किले से भाग निकलने का मौका मिल गया.

उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को असफल किया था. अप्रैल 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों के कई हमलों को नाकाम कर दिया. रानी के सेनानायकों में से एक दूल्हेराव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया.

जब किले का पतन तय हो गया, तब रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी. रानी अपने घोड़े पर बैठकर कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं. झलकारी बाई के पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए.

झलकारी बाई ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय ब्रिटिशों को धोखा देने का प्लान बनाया. झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली. वह किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में पहुंचीं. चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती हैं. रोज और उसके सैनिक खुश थे कि न सिर्फ उन्होने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है.

जनरल ह्यूग रोज जो उसे रानी लक्ष्मीबाई ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे फांसी दो. 4 अप्रैल 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई देश पर कुर्बान हो गईं.

बेगम हजरत महल (लखनऊ): अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल उर्फ मुहम्मदी खानम का जन्म अवध राज्य की पूर्व राजधानी फैजाबाद में हुआ था. उन्हें उनके माता-पिता ने बेच दिया था और वे पेशे से तवायफ बन गईं. शाही एजेंटों को बेचे जाने के बाद वे खवासिन के रूप में शाही हरम में शामिल हुईं. जहां उन्हें परी के पद पर पदोन्नत किया गया. नवाब वाजिद अली शाह की शाही उपपत्नी के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद वह बेगम और कनिष्ठ पत्नी बन गईं. उनके बेटे बिरजिस कद्र के पैदा होने के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई.

1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया. बेगम हजरत महल अपने बेटे के साथ लखनऊ में रहीं और अवध के विद्रोही राज्य के मामलों की कमान संभाल ली. 1857 की क्रांति में उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस को नवाब घोषित कर खुद संरक्षक बनकर शासन किया. स्व. लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में जिक्र है, कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए कई ताल्लुके छीन लिए. उस लड़ाई में जनता की भागीदारी बहुत थी. कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, बस अपनी बेगम के लिए जान की बाजी लगाने वाली जनता थी.

अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति हुई थी. बेगम साहिबा कैसरबाग फाटक के बाहर चौकी महल से युद्ध का संचालन कर रही थीं. रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया गया था. फिरंगियों की सेना अंदर कैद हो गई. बाहर सैकड़ो रणबांकुरों का जमावड़ा था. दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी. बेगम साहिबा के नेतृत्व में कई दिन तक भयंकर लड़ाई हुई. इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सेनापति और सिपाही कुर्बान हो गए. फिरंगियों की सेना ने एक तरह से आत्मसमर्पण सा कर दिया था. मैदान में लगे इमली के पेड़ों पर अनेक क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी.

1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल के समर्थकों के एक दल जिसमें राजा हनुमंत सिंह भी शामिल थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया. राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के साथ क्रांतिकारी ताकतों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे राजकुमार बिरजिस को अवध का शासक घोषित किया था. हजरत महल ने नाना साहब के साथ मिलकर काम किया. बाद में शाहजहांपुर पर हमले में फैजाबाद के मौलवी के साथ शामिल हो गईं.

जब अंग्रेजों की कमान वाली सेनाओं ने लखनऊ और अवध के अधिकांश हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया, तो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. उन्होंने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी. वह अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते नेपाल चली गईं और वहीं 1879 में उनकी मृत्यु हो गई. उन्हें काठमांडू की जामा मस्जिद के मैदान में एक कब्र में दफनाया गया. उनकी मृत्यु के बाद महारानी विक्टोरिया की जयंती के मौके पर ब्रिटिश सरकार ने बिरजिस कद्र को माफ कर दिया और उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी.

वीरांगना ऊदा देवी (लखनऊ): अमर शहीद वीरांगना ऊदा देवी वर्ष 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ में सिकंदर बाग रेजीडेंसी, दिलकुशा आदि स्थानों पर संघर्ष हुए. 16 नवंबर 1857 को कालिन कैम्पवेल ने सिकंदर बाग दुर्ग पर आक्रमण किया. संघर्ष में लगभग 2000 स्वतंत्रता के दीवाने शहीद हुए. महिला बटालियन का नेतृत्व कर रहीं वीरांगना ऊदा देवी पासी ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर ऊपर से 35 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा. कैप्टन डासन के आदेश पर वालेस ने पेड़ में छिपे व्यक्ति पर फायर किया.

सैनिक वेशभूषा में लाल जैकेट और गुलाबी सिल्क का पैजामा पहने वीरांगना भूमि पर आ गिरी. वालेस ने देखा कि मृतक सैनिक पुरुष नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी महिला है. वह उसकी वीरता पर आश्चर्यचकित होकर रो पड़ा और कहा कि अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर चढ़‌कर अंग्रेजी सेना को मारने वाली क्रांतिकारी वीरांगना एक महिला है. मैं उसे कभी नहीं मारता, बल्कि हजार बार मरना पसंद करता.

16 नवंबर 1857 को वीरांगना ऊदा देवी पासी देश की आजादी के लिए शहीद होकर अमर हो गईं. वीरांगना ऊदा देवी नवाब वाजिद अली शाह के राज्य की महिला सेना की सदस्य थीं. ऊदा देवी पासी के पति मक्का पासी नवाब वाजिद अली शाह की सेना के सैनिक थे. वाजिद अली शाह ने इमारतों, बागों, संगीत, नृत्य व अन्य कला माध्यमों की तरह अपनी सेना को भी बहुरंगी विविधता और आकर्षक वैभव दिया था. वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को सैनिक योग्यता भी दिलाई थी.

राजकुमारी अमृत कौर (लखनऊ): कपूरथला रियासत की राजकुमारी रहीं अमृत कौर ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में ली थी. इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगीं. उनके पिता का क्रांतिकारी गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ अच्छा संबंध था. राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थीं. गांधी से उनकी मुलाकात 1919 में बॉम्बे में हुई थी. कौर ने 16 वर्ष तक गांधीजी की सचिव के रूप में काम किया. उन्होंने गांधी के आह्वान पर विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किया. इस आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा.

जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब ब्रिटिश सेना ने पंजाब के अमृतसर में 400 से ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी तब वह भारत में ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचक बन गईं. इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गईं. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगीं. वह पर्दा प्रथा और बाल विवाह की सख्त विरोधी थीं और उन्होंने भारत में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया.

वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह-स्थापना की. बाद में उन्हें इसी संगठन का 1930 में सचिव और 1933 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च में हिस्सा लेने की वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें कैद कर लिया. 1934 में गांधी के आश्रम में रहने चली गईं और एक साधारण जीवन शैली अपना ली.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1937 में वे औपनिवेशिक भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (वर्तमान पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में) के बन्नू में सद्भावना मिशन पर गईं. ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गईं. इसके बाद अंग्रेजों ने कैद कर लिया. 1964 में उनका निधन हो गया.

दुर्गा भाभी (प्रयागराज): हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर दुर्गा भाभी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई. उनका जन्म इलाहाबाद (प्रयागराज) में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में 7 अक्टूबर 1907 में हुआ था. उनका पूरा नाम दुर्गावती देवी था. 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुआ था. उन्होंने भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता भागने में मदद की थी.

भगत सिंह उन्हें बहन मानते थे. उन्होंने लाहौर में अंग्रेज अफसर पर गोली भी चलाई थी. वे उन कुछ महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं, जिन्होंने सत्तारूढ़ ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था. वह भगत सिंह के साथ ट्रेन की यात्रा में साथ रहने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें जॉन पी. सांडर्स की हत्या के बाद वे भेष बदलकर भाग निकले थे.

हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा की पत्नी थीं. इसलिए अन्य सदस्य उन्हें भाभी कहते थे. धीरे- धीरे वे दुर्गा भाभी के रूप में मशहूर हो गईं. वह नौजवान भारत सभा की एक सक्रिय सदस्य थीं. वह उस समय चर्चा में आईं जब सभा ने 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया. लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सांडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को भागने में मदद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

जेम्स स्कॉट के निर्देश पर लाठीचार्ज के दौरान सांडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी. जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई. दुर्गा भाभी ने लाहौर से कलकत्ता तक उनके अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व किया. 1929 में असेंबली बम फेंकने की घटना में भगत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद देवी ने लॉर्ड हैली की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया. उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और तीन साल की कैद हुई.

दुर्गा भाभी ने अपने पति के साथ मिलकर एचएसआरए के सदस्य विमल प्रसाद जैन को दिल्ली के कुतुब रोड पर 'हिमालयन टॉयलेट्स' (बम बनाने के एजेंडे को छिपाने के लिए एक पर्दा) नाम से एक बम फैक्ट्री चलाने में सहायता की. देश की आजादी के बाद वह लखनऊ में शिक्षण कार्य करती रहीं. 15 अक्टूबर 1999 में उनका निधन हुआ.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस LIVE; सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, बोले-आजादी महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन

यह भी पढे़ं: यूपी के 3 हीरो जिन्होंने आजादी के लिए हंसते-हंसते एक ही दिन दी थी जान, एक ही जिले में पले-बढ़े थे