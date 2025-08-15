ETV Bharat / state

मंत्री के के बिश्नोई ने बाड़मेर में ध्वजारोहण कर कहा,' ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया, भारत की सुरक्षा अटूट' - INDEPENDENCE DAY 2025

बाड़मेर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री केके बिश्नोई ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा अटूट है. हमारी सेना सक्षम है.

Independence Day 2025
बाड़मेर में मार्चपास्ट की सलामी लेते मंत्री विश्नोई (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 4:14 PM IST

बाड़मेर: 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया. जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने तिरंगा फहराया और मार्च-पास्ट की सलामी ली, जबकि सवाईमाधोपुर में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मुख्यअतिथि रहे. शासन सचिवालय जयपुर में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने झंडा फहराया, वहीं अनूपगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाया गया. बाड़मेर में मुख्य समारोह में मार्च-पास्ट परेड का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक हनवंत सिंह सिसोदिया ने किया. इसमें बीएसएफ, राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, बॉर्डर होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट्स की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया. अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने राज्यपाल के संदेश का पाठ किया.

स्थानीय विद्यार्थियों ने सामूहिक गान, व्यायाम और देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किए. अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार स्वरूप पंवार ने 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गीत से समां बांध दिया. स्कूल के छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित प्रस्तुति देकर दर्शकों का जोश बढ़ाया. मंत्री विश्नोई ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. साथ ही, जिले के 138 उत्कृष्ट नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया.

बाड़मेर में उद्योग राज्य मंत्री के के बिश्नोई ने किया ध्वजारोहण (ETV Bharat Barmer)

सेना किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम: मंत्री विश्नोई ने कहा कि हमारे वीरों ने असंख्य बलिदान देकर यह आजादी दिलाई. ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा अटूट है और हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं. उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का भी आह्वान किया.

कलेक्टर और एसपी ने भी ध्वजारोहण किया: जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. वहीं, एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने एसपी कार्यालय में ध्वजारोहण कर जवानों के साथ खुशियां साझा की. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. समारोह में बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल, जिला प्रमुख महेद्र चौधरी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना आदि मौजूद रहे.

Independence Day 2025
जयपुर के शासन सचिवालय में ​सलामी लेते उपमुख्यमंत्री डॉ बैरवा (ETV Bharat Jaipur)

शासन सचिवालय में उपमुख्यमंत्री ने किया झंडारोहण: प्रदेश में राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित हुआ, जबकि जयपुर में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अमर जवान ज्योति और शासन सचिवालय में झंडारोहण किया. इस दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगान भी गाया गया. इससे पहले बैरवा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सचिवालय परिसर में सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रशासन की धुरी हैं. सरकार कर्मचारियों के बिना कुछ नहीं कर सकती. हम उनके हितों का ध्यान रखते हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहयोग करना चाहिए. समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

सवाईमाधोपुर में मंत्री डॉ किरोड़ी मीणा ने किया ध्वाजारोहण (ETV Bharat swaimadhopur)

सवाईमाधोपुर में मंत्री मीणा ने ली मार्चपास्ट की सलामी: जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट को सलामी दी. यहां 38 विद्यालयों के छात्रों ने व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. दो वीरांगनाओं को शाल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. मंत्री मीणा ने कहा कि भारत अब वैश्विक शक्ति बन रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. डूंगरी बांध के मुद्दे पर उन्होंने भ्रामक प्रचार करने वालों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि केवल 7 गांव विस्थापित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा.

Independence Day 2025
अनूपगढ़ में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते बच्चे (ETV Bharat anupgarh)

अनूपगढ़ में ध्वजारोहण: एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में उपखण्ड अधिकारी सुरेश राव ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को बधाई दी. स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और नृत्यों से माहौल को जोशीला बना दिया. इस मौके पर विधायक शिमला नायक ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा. कार्यक्रम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ समाप्त हुआ.

अजमेर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस: अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी. एडीएम ज्योति काकानी ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 90 लोगों को सम्मानित किया गया. संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह रावत, जिला कलेक्टर लोक बंधु, आईजी राजेंद्र सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पुलिस, आरएसी, एनसीसी और स्कूली छात्रों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत किया. मंत्री रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए देशविरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने देशभक्ति नृत्य, व्यायाम और काकोरी कांड पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की. विभिन्न संस्थाओं ने जागरूकता झांकियां भी निकालीं. शहरभर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, रेलवे मंडल कार्यालय व अन्य सरकारी-गैरसरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया. नागरिकों ने भी अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर देशप्रेम का प्रदर्शन किया.

पढ़ें: जश्न-ए-आजादी: आज के दिन राजनीति की नहीं, राष्ट्रनीति पर बात करें – मदन राठौड़

यह भी पढ़ें: देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, जोधपुर में राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया झंडारोहण

