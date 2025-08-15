ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हुये उत्तराखंड पुलिस के जवान, सीएम धामी, डीजीपी ने दिये मेडल - INDEPENDENCE DAY 2025

उत्तराखंड पुलिस के लिए स्वतंत्रता दिवस खास रहा. इस मौके पर कई अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया.

INDEPENDENCE DAY 2025
उत्तराखंड पुलिस (फोटो सोर्स: @uttarakhandcops)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read

देहरादून: स्वतंत्रता दिवस- 2025 के मौके पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों एवं सेवा के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने "सराहनीय सेवा पदक" प्रदान किये.पुलिस मुख्यालय में DGP दीपम सेठ ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई. इसके बाद पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ एवं पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान किये गये.

कार्यक्रम की शुरुआत डीजीपी दीपम सेठ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ की. इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सदैव जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहना चाहिए. साथ ही डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान कर सभी को बधाई दी.

इस मौके पर पर डीजीपी ने कहा स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उत्तराखण्ड पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूूं. सबसे पहले आज पदक और सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. इस साल हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रहीं.

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी प्रकरण, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, विभिन्न वृहद आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग, साइबर स्पेस की लगातार मॉनिटरिंग, प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य तथा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही- आपके अथक परिश्रम और प्रयास से हमने इन सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की. डीजीपी दीपम सेठ ने कहा भविष्य में भी इसी निष्ठा और साहस के साथ राज्य की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे.

पढे़ं-देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा वीर चक्र से सम्मानित, सीएम धामी ने दी बधाई


देहरादून: स्वतंत्रता दिवस- 2025 के मौके पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों एवं सेवा के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने "सराहनीय सेवा पदक" प्रदान किये.पुलिस मुख्यालय में DGP दीपम सेठ ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई. इसके बाद पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ एवं पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान किये गये.

कार्यक्रम की शुरुआत डीजीपी दीपम सेठ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ की. इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सदैव जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहना चाहिए. साथ ही डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान कर सभी को बधाई दी.

इस मौके पर पर डीजीपी ने कहा स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उत्तराखण्ड पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूूं. सबसे पहले आज पदक और सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. इस साल हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रहीं.

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी प्रकरण, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, विभिन्न वृहद आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग, साइबर स्पेस की लगातार मॉनिटरिंग, प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य तथा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही- आपके अथक परिश्रम और प्रयास से हमने इन सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की. डीजीपी दीपम सेठ ने कहा भविष्य में भी इसी निष्ठा और साहस के साथ राज्य की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे.

पढे़ं-देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा वीर चक्र से सम्मानित, सीएम धामी ने दी बधाई


For All Latest Updates

TAGGED:

स्वतंत्रता दिवस 2025उत्तराखंड पुलिसINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.