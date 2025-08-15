देहरादून: स्वतंत्रता दिवस- 2025 के मौके पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों एवं सेवा के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने "सराहनीय सेवा पदक" प्रदान किये.पुलिस मुख्यालय में DGP दीपम सेठ ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई. इसके बाद पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ एवं पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान किये गये.

कार्यक्रम की शुरुआत डीजीपी दीपम सेठ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ की. इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सदैव जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहना चाहिए. साथ ही डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’सिल्वर’ प्रदान कर सभी को बधाई दी.

इस मौके पर पर डीजीपी ने कहा स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उत्तराखण्ड पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूूं. सबसे पहले आज पदक और सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. इस साल हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रहीं.

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी प्रकरण, नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, विभिन्न वृहद आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग, साइबर स्पेस की लगातार मॉनिटरिंग, प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य तथा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही- आपके अथक परिश्रम और प्रयास से हमने इन सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की. डीजीपी दीपम सेठ ने कहा भविष्य में भी इसी निष्ठा और साहस के साथ राज्य की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे.

