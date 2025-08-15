ETV Bharat / state

बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में गर्व से लहराया तिरंगा, नए सुरक्षा कैंपों में गूंजा जय हिंद

छत्तीसगढ़ में 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर आन बान शान से तिरंगा लहरा रहा है.

Celebration of Independence in Bijapur
बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जश्न ए आजादी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025

बीजापुर: नक्सलगढ़ बीजापुर में पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थापित नए सुरक्षा कैंपों में शान से तिरंगा लहराया. सुरक्षा बलों के जवान, स्कूली बच्चे, जन प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आजादी के जश्न में हिस्सा लिया. इस अवसर पर कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई.

बीजापुर के नए सुरक्षाकैंपों में फहरा तिरंगा: बीजापुर के नवीन सुरक्षा कैंपों में आजादी का जश्न देखते ही बना. यहां के कोण्डापल्ली, वाटेवागु, जिड़पल्ली-1 , जिड़पल्ली-2 और काउरगट्टा में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना. इसके अलावा कोरचोली, पीड़िया, पुजारीकांकेर, गुंजेपर्ती, गोरना,भीमाराम एवं गुटुमपल्ली में तिरंगा झंडा फहराया गया.स्कूली बच्चों के साथ सुरक्षा बलों ने मिलकर ध्वाजारोहण किया. तिरंगा झंडा फहराने के बाद सभी ग्रामीणों और बच्चों को मिठाइयां बांटी गई. इसके बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया.

Independence Day in Naxal-affected areas of Bijapur
बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शान से लहराया तिरंगा (ETV BHARAT)
Independence Day In Bijapur
स्कूली बच्चों को मिठाइयां बांटते सुरक्षाबल के जवान (ETV BHARAT)

भारत माता की जय से गूंजा इलाका: कई अरसे से नक्सल दहशत के साये में रहने वाले ग्रामीणों ने बेखौफ होकर तिरंगा यात्रा निकाली. इस यात्रा में स्कूली बच्चे और सुरक्षाबल के जवान शामिल हुए. पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंज उठा. इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए और देशभक्ति के नारे लगाए.

Tricolor March In Naxalgarh Bijapur
नक्सलगढ़ बीजापुर में तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)
CRPF camp in Naxal area of Bijapur
बीजापुर के नक्सल एरिया में सीआरपीएफ कैंप (ETV BHARAT)

साल 2024 से अब तक 12 नए कैंप स्थापित: बीजापुर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 15 अगस्त 2024 के बाद से बीजापुर में अब तक कुल 12 नए सुरक्षा कैंप स्थापित हुए हैं. नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद से बीजापुर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, संचार, राशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है. इन कैंपों की बदलौत इलाके में सुरक्षा और विश्वास की भावना लोगों में पैदा हुई है. ग्रामीणों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार देखा जा रहा है.

