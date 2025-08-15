जोधपुर : राजस्थान में इस वर्ष 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे. समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की पूर्व संध्या पर वे जोधपुर पहुंचकर मेहरानगढ़ किले में ‘एट होम’ कार्यक्रम, सम्राट अशोक उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया.

ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी