ETV Bharat / state

देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, जोधपुर में राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे ध्वजारोहण - INDEPENDENCE DAY 2025

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान का मुख्य समारोह जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2025 at 7:17 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 7:31 AM IST

1 Min Read

जोधपुर : राजस्थान में इस वर्ष 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे. समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की पूर्व संध्या पर वे जोधपुर पहुंचकर मेहरानगढ़ किले में ‘एट होम’ कार्यक्रम, सम्राट अशोक उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया.

इसे भी पढ़ें: 550 ड्रोन ने दिखाया आसमान में 'ऑपरेशन सिंदूर', सेना के पराक्रम को किया सलाम

ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी

जोधपुर : राजस्थान में इस वर्ष 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विशेष उत्साह और देशभक्ति के माहौल में आयोजित हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे. समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की पूर्व संध्या पर वे जोधपुर पहुंचकर मेहरानगढ़ किले में ‘एट होम’ कार्यक्रम, सम्राट अशोक उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया.

इसे भी पढ़ें: 550 ड्रोन ने दिखाया आसमान में 'ऑपरेशन सिंदूर', सेना के पराक्रम को किया सलाम

ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी

Last Updated : August 15, 2025 at 7:31 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

79वां स्वतंत्रता दिवसAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY 2025 PARADEजोधपुर में राज्यस्तरीय समारोहINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

NEET UG 2025 सीट अलॉटमेंट: MCC ने पहले राउंड में कैंडिडेट को दी राहत, अब 22 अगस्त तक कर सकेंगे जॉइनिंग

यहां पत्थर भी पिघल उठे, भगवान कृष्ण की बांसुरी से मोहित चरण पहाड़ी की अनकही कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.