कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिरसा के कृष्ण कुमार के परिजनों का इंतजार कब होगा खत्म ? सरकार से अपने वादे पूरे करने की गुहार - INDEPENDENCE DAY 2025

सिरसा के कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे. शहीद के परिवार वालों ने सरकार द्वारा किए वादे पूरे न करने के आरोप लगाए.

martyred Krishna Kumar
शहीद कृष्ण कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 11:11 AM IST

4 Min Read

सिरसा: साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में सिरसा जिले के गांव तरकांवाली के सिपाही कृष्ण कुमार शहीद हो गए थे. शहीद का पार्थिव शरीर डेढ़ माह बाद मिला था. इसके बाद सरकार की ओर से शहीद कृष्ण कुमार के छोटे भाई बलजीत सिंह को सरकारी नौकरी दी गई. शहीद कृष्ण कुमार की पत्नी संतोष रानी को फतेहाबाद में गैस एजेंसी दी गई. हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि सरकार द्वारा किए गए कई वादे अभी अधूरे हैं.

सरकार ने किए कई वादे: दरअसल, शहीद कृष्ण कुमार की शहादत को सम्मान देते हुए तत्कालीन सरकार ने कई वादे और घोषणाएं की थी. खासकर शहीद के गांव में स्थित राजकीय मिडिल स्कूल का नाम शहीद कृष्ण के नाम पर करने और उसे अपग्रेड करने का वादा सरकार ने किया था. इसके अलावा शहीद के नाम पर गांव में मिनी स्टेडियम की स्थापना और उसके घर तक सड़क का निर्माण करने का वादा सरकार की ओर से किया गया था. शहीद की प्रतिमा गांव में लगाने की बात कही गई थी.

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिरसा के लाल कृष्ण कुमार (ETV Bharat)

नहीं हुई ये मांगें पूरी: इसके बाद शहीद के गांव के स्कूल का नामकरण तो कृष्ण कुमार के नाम पर कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल के नाम से कृष्ण कुमार का नाम हटा दिया गया. स्कूल को 12वीं के दर्जे तक अपग्रेड नहीं किया गया.तत्कालीन सांसद डॉ अजय सिंह चौटाला ने शहीद कृष्ण कुमार की मूर्ति गांव और सिरसा शहर में लगवाई थी, लेकिन ग्रामीणों ने सरकार पर शहीद कृष्ण कुमार की मूर्ति सही न लगाने का आरोप लगाया है.

परिजनों ने खुद के खर्चे से लगाई प्रतिमा: इसके अलावा शहीद के परिजनों का कहना है कि उन्होंने खुद के खर्चे पर कृष्ण कुमार की प्रतिमा लगाई. आज तक उसका रखरखाव गांव के लोग और परिजन ही कर रहे थे. शहीद कृष्ण कुमार के घर तक न तो सड़क पहुंची और ना ही मिनी स्टेडियम का निर्माण हो पाया. सरकार के वादे और घोषणाएं अधूरे रह गए. हालांकि प्रशासन की ओर से सिरसा शहर में एक चौराहे का नामकरण जरूर शहीद कृष्ण कुमार के नाम पर किया गया और प्रतिमा भी लगा दी गई.

शहीद का भतीजा बोला-"कोई नहीं करता याद": इस बारे में शहीद कृष्ण कुमार का भतीजा मुकेश कुमार का कहना है कि सरकार ने कोई घोषणाएं पूरी नहीं की. कोई याद नहीं करता. न कोई पूछने आता है. गांव के कुछ युवा ही शहीद कृष्ण कुमार की शहादत को नमन करते हुए शहीद दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर देते हैं. शहीद कृष्ण के भतीजा का कहना है कि जिस तरह उनके चाचा कृष्ण दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, उनसे प्रेरणा लेते हुए फौज में भर्ती होना चाहता हूं.

Sirsa Krishna Kumar martyred in Kargil war
सिरसा के कृष्ण कुमार कारगिल युद्ध में शहीद (ETV Bharat)

शहीद परिवार की मांग सरकार को करनी चाहिए पूरी: वहीं, तत्कालीन IMA के संरक्षक डॉ वेद बेनीवाल ने कहा कि शहीद कृष्ण कुमार के परिवार के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं. उनके पिता जयसिंह के पास उनका आना जाना खूब था. कृष्ण कुमार एक बहादुर सिपाही थे, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए 1999 में कारगिल की लड़ाई में अपने शौर्य का परिचय दिया. तकरीबन डेढ़ महीने बाद कृष्ण कुमार का पार्थिव शरीर सिरसा में कृष्ण कुमार के पैतृक गांव में पंहुचा. जहां राजकीय सम्मान के साथ कृष्ण कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शहीद कृष्ण कुमार के परिवार की सुध ली. डॉक्टरों ने शहीद कृष्ण कुमार के माता-पिता का किसी भी बीमारी के दौरान फ्री और सम्मान के साथ इलाज करने का फैसला भी किया था. शहीद कृष्ण कुमार के परिवार की कुछ मांगे है तो सरकार को उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए.

डीसी ने दिया आश्वासन: इस पूरे मामले में सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा का कहना है कि गांव तरकांवाली में शहीद कृष्ण कुमार के परिवार और ग्रामीण की जो भी डिमांड है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सड़क का निर्माण और स्कूल का नाम शहीद कृष्ण कुमार के नाम पर करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ही समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही शहीद दिवस कार्यक्रम पर जिला प्रशासन द्वारा शामिल नहीं होने पर डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि वो इसे चेक करवाएंगे और अगर ऐसा है तो अच्छा नहीं है. इसमें सुधार किया जाएगा.

