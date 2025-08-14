ETV Bharat / state

Independence Run Event Bemetara
बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बेमेतरा: 15 अगस्त के एक दिन पहले सुबह बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया. जयस्तंभ चौक में स्वतंत्रता और एकता का संदेश लेकर जिला प्रशासन ने आयोजन किया. इसमें बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी दौड़ लगाई. इसके माध्यम से वीर शहीद जवानों को याद किया .

स्वच्छता की शपथ: जय स्तंभ चौक से विधायक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. इसके बाद सिग्नल चौक, बस्ती चौक, दुर्गा मंदिर, गौरव पथ, राम मंदिर और भारत माता चौक जैसे प्रमुख स्थलों से होते हुए फिर से इस दौड़ का समापन जय स्तंभ चौक पर हुआ. स्वतंत्रता दौड़ के साथ ही विधायक दीपेश साहू ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई.

बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम सब में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो इसके लिए ये आयोजन किया गया है. हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी उद्देश्य से की है. सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं- दीपेश साहू, विधायक, बेमेतरा

हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारी-कर्मचारियों ने ये आयोजन किया है. शाम को जिला प्रशासन की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है.वहीं कल सुबह शहर के बेसिक स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वंतत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा- रणबीर शर्मा, कलेक्टर बेमेतरा

सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए- स्वतंत्रता दौड़ में देश भक्ति और लोगों का जोश हाई दिखा. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने दौड़ का जोश बढ़ाया, वहीं अनेक स्थानों पर तिरंगा लहराते हुए बच्चों और युवाओं ने "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" के नारों से वातावरण गूंजा दिया. जय स्तंभ चौक में बनाए गए सेल्फ़ी प्वाइंट्स पर लोगों ने तिरंगे के साथ तस्वीरें लीं. वहीं कैनवास बोर्ड पर प्रतिभागियों और नागरिकों ने स्वतंत्रता, एकता और सद्भावना के संदेश लिखे.

Independence Day 2025 Run Event in Bemetara
बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो जज्बा दिखाया था वही जज्बा आज भी हमारे दिल में है. यह दिखाने के लिए हमने सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ की रैली निकाली थी जो सफल और शानदार रही- कल्पना योगेश तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष बेमेतरा

इस दौड़ में अधिकारी कर्मचारी के साथ स्कूली बच्चों समेत कई स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन से पूरा बेमेतरा वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा.

बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Independence Day 2025 Run Event in Bemetara
बेमेतरा में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो जज्बा दिखाया था वही जज्बा आज भी हमारे दिल में है. यह दिखाने के लिए हमने सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ की रैली निकाली थी जो सफल और शानदार रही- कल्पना योगेश तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष बेमेतरा

इस दौड़ में अधिकारी कर्मचारी के साथ स्कूली बच्चों समेत कई स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन से पूरा बेमेतरा वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा.

