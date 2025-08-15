ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस 2025 : छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने फहराया तिरंगा, पढ़ा जनता के नाम सीएम का संदेश - INDEPENDENCE DAY 2025

छत्तीसगढ़ में देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया.

Independence Day 2025
छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 12:19 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 2:37 PM IST

5 Min Read

दुर्ग : भारत देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली.

विजय शर्मा ने भिलाई में फहराया तिरंगा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिलाई स्थित फर्स्ट बटालियन परिसर में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया. जिसने सभी का मन मोह लिया.कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्हें सम्मानित किया गया. गृहमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति में सभी से योगदान देने का आह्वान किया. मौके पर अधिकारी, जवान और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद थे.

Independence Day 2025
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिलासपुर में अरुण साव ने ली परेड की सलामी : वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली.इसके बाद सीएम का जनता के नाम संदेश पढ़ा.

बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
जांजगीर चांपा में टंकराम वर्मा ने फहराया झंडा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चांपा में टंकराम वर्मा ने किया ध्वजारोहण : वहीं जांजगीर चांपा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण किया.इसके बाद मुख्य अतिथि टंकराम वर्मा के साथ कलेक्टर जन्मेजय महोबे, एसपी विजय पाण्डेय ने परेड की सलामी ली.

Independence Day 2025
धरमलाल कौशिक ने किया ध्वजारोहण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गौरेला पेंड्रा मरवाही में धरमलाल कौशिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला पेंड्रा मरवाही में धरमलाल कौशिक ने फहराया तिरंगा : गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गुरुकुल खेल परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडाबी और पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत मौजूद रहे. ध्वजारोहण के बाद तीनों ने परेड का निरीक्षण किया.79 वां स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं शासकीय कर्मचारियों के साथ पुलिस विभाग, वन विभाग, NCC, NSS, के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे.

सरगुजा में मंत्री रामविचार नेताम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा में रामविचार नेताम ने ली सलामी : सरगुजा में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने ध्वजारोहण किया. समारोह के मुख्य अतिथि राम विचार नेताम ने सफेद कबूतर उड़ाकर आजादी के जश्न की शुरुआत की. स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट और हर्ष फायर किया., इस दौरान मुख्य अतिथि ने जिप्सी से परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली.

Independence Day 2025
तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर मंत्री ने दी बधाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
केदार कश्यप ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बालोद में मंत्री केदार कश्यप ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद में मंत्री केदार कश्यप ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ :जिला मुख्यालय बालोद के स्व सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री केदार कश्यप ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली.इस दौरान उन्होंने आसमान में गुब्बारा एवं शांति के प्रतीक श्वेत कपोत भी छोड़े. इसके बाद केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की जनता के नाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन किया. वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों और परिवारों का भी सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो देशभक्त पूरे देश में देखने को मिली है वह अद्भुत है. आज यह मैं इस आयोजन में स्पष्ट रूप से देख रहा हूं.

Independence Day 2025
मंत्री केदार कश्यप ने उड़ाए कबूतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केदार कश्यप ने कहा कि बालोद जिले ने कम समय में एक उत्कृष्ट जिला होने का प्रमाण पूरे प्रदेश में प्रस्तुत किया है. ये लगातार विकास की ओर अग्रसर है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसी के परिणाम स्वरुप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मैं पूरे प्रदेश वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं.

Independence Day 2025
राजनांदगांव में विधासभा अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विधानसभा अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ रमन सिंह ने भी फहराया तिरंगा :राजनांदगांव शहर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैदान में मुख्य स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. 79 वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया.

Independence Day 2025
पुलिस जवानों को बांटे प्रशस्ति पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
राजनांदगांव में डॉ रमन सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस हमारे उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूरा देश उन पर गर्व करता है. भारत चौथा शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया में उभर रहा है.हमें अपने देश पर गर्व है.इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र बांटे. इसके साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की.

लाल किले से पीएम मोदी बोले- नौजवानो के लिए खुशखबरी, आज से लागू हो रही विकसित भारत योजना

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में सीएम साय ने किया ध्वजारोहण, संबोधन की बड़ी बातें

स्वतंत्रता दिवस 2025: नक्सलगढ़ में जवानों ने फहराया तिरंगा, दंतेवाड़ा के संवेदनशील इलाकों से निकली बाइक रैली

दुर्ग : भारत देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली.

विजय शर्मा ने भिलाई में फहराया तिरंगा : 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिलाई स्थित फर्स्ट बटालियन परिसर में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया. जिसने सभी का मन मोह लिया.कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्हें सम्मानित किया गया. गृहमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति में सभी से योगदान देने का आह्वान किया. मौके पर अधिकारी, जवान और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद थे.

Independence Day 2025
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिलासपुर में अरुण साव ने ली परेड की सलामी : वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली.इसके बाद सीएम का जनता के नाम संदेश पढ़ा.

बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
जांजगीर चांपा में टंकराम वर्मा ने फहराया झंडा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर चांपा में टंकराम वर्मा ने किया ध्वजारोहण : वहीं जांजगीर चांपा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण किया.इसके बाद मुख्य अतिथि टंकराम वर्मा के साथ कलेक्टर जन्मेजय महोबे, एसपी विजय पाण्डेय ने परेड की सलामी ली.

Independence Day 2025
धरमलाल कौशिक ने किया ध्वजारोहण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
गौरेला पेंड्रा मरवाही में धरमलाल कौशिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला पेंड्रा मरवाही में धरमलाल कौशिक ने फहराया तिरंगा : गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गुरुकुल खेल परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडाबी और पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत मौजूद रहे. ध्वजारोहण के बाद तीनों ने परेड का निरीक्षण किया.79 वां स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं शासकीय कर्मचारियों के साथ पुलिस विभाग, वन विभाग, NCC, NSS, के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे.

सरगुजा में मंत्री रामविचार नेताम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा में रामविचार नेताम ने ली सलामी : सरगुजा में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने ध्वजारोहण किया. समारोह के मुख्य अतिथि राम विचार नेताम ने सफेद कबूतर उड़ाकर आजादी के जश्न की शुरुआत की. स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट और हर्ष फायर किया., इस दौरान मुख्य अतिथि ने जिप्सी से परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली.

Independence Day 2025
तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर मंत्री ने दी बधाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
केदार कश्यप ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बालोद में मंत्री केदार कश्यप ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद में मंत्री केदार कश्यप ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ :जिला मुख्यालय बालोद के स्व सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री केदार कश्यप ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली.इस दौरान उन्होंने आसमान में गुब्बारा एवं शांति के प्रतीक श्वेत कपोत भी छोड़े. इसके बाद केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की जनता के नाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन किया. वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों और परिवारों का भी सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो देशभक्त पूरे देश में देखने को मिली है वह अद्भुत है. आज यह मैं इस आयोजन में स्पष्ट रूप से देख रहा हूं.

Independence Day 2025
मंत्री केदार कश्यप ने उड़ाए कबूतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केदार कश्यप ने कहा कि बालोद जिले ने कम समय में एक उत्कृष्ट जिला होने का प्रमाण पूरे प्रदेश में प्रस्तुत किया है. ये लगातार विकास की ओर अग्रसर है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसी के परिणाम स्वरुप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मैं पूरे प्रदेश वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं.

Independence Day 2025
राजनांदगांव में विधासभा अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विधानसभा अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ रमन सिंह ने भी फहराया तिरंगा :राजनांदगांव शहर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैदान में मुख्य स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. 79 वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया.

Independence Day 2025
पुलिस जवानों को बांटे प्रशस्ति पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
राजनांदगांव में डॉ रमन सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस हमारे उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूरा देश उन पर गर्व करता है. भारत चौथा शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया में उभर रहा है.हमें अपने देश पर गर्व है.इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र बांटे. इसके साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की.

लाल किले से पीएम मोदी बोले- नौजवानो के लिए खुशखबरी, आज से लागू हो रही विकसित भारत योजना

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में सीएम साय ने किया ध्वजारोहण, संबोधन की बड़ी बातें

स्वतंत्रता दिवस 2025: नक्सलगढ़ में जवानों ने फहराया तिरंगा, दंतेवाड़ा के संवेदनशील इलाकों से निकली बाइक रैली

Last Updated : August 15, 2025 at 2:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC REPRESENTATIVES HOISTEDCM MESSAGE FOR PUBLICस्वतंत्रता दिवसध्वजारोहणINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.