ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस 2025 : महिला सरपंच का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान, स्वच्छता के लिए मिलेगा तमगा - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में कबीरधाम जिले की महिला सरपंच को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में सम्मानित करेंगे.

PM Narendra Modi
महिला सरपंच का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read

कबीरधाम : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले का मान बढ़ने वाला है. क्योंकि जिले के एक छोटे से गांव अमलीडीह की सरपंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे. जो ना सिर्फ एक सम्मान है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है. जो ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर सच्ची लगन और मेहनत कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई जा सकती है.

महिला सरपंच का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
हर घर से कचरा कलेक्शन में भी अव्वल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
ग्रामीणों को समझाया कचरा फैलाने का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव को बनाया स्वच्छ : छत्तीसगढ़ प्रदेश के कबीरधाम जिला अंतर्गत कवर्धा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलीडीह की महिला सरपंच खेलिया बाई को पीएम मोदी के हाथों सम्मान मिलेगा.महिला सरपंच खेलिया बाई ने एक वर्ष के मेहनत और लगन से अपने पूरे गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया है.जिससे गांव में ना ही बीमारी पनपी और न ही किसी तरह की गंदगी का अंबार लगा. साफ सुथरा होने की वजह से गांव में कोई बीमार भी नहीं पड़ा.

PM Narendra Modi
गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर गंदगी की दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
स्वच्छता दीदियों की मदद से सफाई अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
महिला सरपंच ने स्वच्छता के लिए फैलाई जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान : गांव की इस पहल की प्रशंसा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची. लिहाजा देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए अमलीडीह ग्राम पंचायत की महिला सरपंच खेलिया बाई को विशेष अतिथि के रूप में चुना गया है. दिल्ली के लाल किला में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से खेलिया बाई को सम्मानित करेंगे.इस खबर से पूरे गांव में खुशी की माहौल है. गांव वाले और जिला के अधिकारी कर्मचारी के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी महिला सरपंच को बधाई दी हैं.

हर वक्त चौकन्ने रहते हैं BSF जवान, सीमाओं की निगहबानी में उस्ताद है देश की पहली रक्षा पंक्ति

धर्मांतरण की NO ENTRY, गांव की सीमाओं पर लगे बोर्ड, पास्टर पादरियों का प्रवेश बंद

खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंप किया सील , मिलावटी तेल बेचने की मिली थी शिकायत

कबीरधाम : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले का मान बढ़ने वाला है. क्योंकि जिले के एक छोटे से गांव अमलीडीह की सरपंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे. जो ना सिर्फ एक सम्मान है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है. जो ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर सच्ची लगन और मेहनत कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई जा सकती है.

महिला सरपंच का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
हर घर से कचरा कलेक्शन में भी अव्वल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
ग्रामीणों को समझाया कचरा फैलाने का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव को बनाया स्वच्छ : छत्तीसगढ़ प्रदेश के कबीरधाम जिला अंतर्गत कवर्धा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलीडीह की महिला सरपंच खेलिया बाई को पीएम मोदी के हाथों सम्मान मिलेगा.महिला सरपंच खेलिया बाई ने एक वर्ष के मेहनत और लगन से अपने पूरे गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया है.जिससे गांव में ना ही बीमारी पनपी और न ही किसी तरह की गंदगी का अंबार लगा. साफ सुथरा होने की वजह से गांव में कोई बीमार भी नहीं पड़ा.

PM Narendra Modi
गांव में स्वच्छता अभियान चलाकर गंदगी की दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
स्वच्छता दीदियों की मदद से सफाई अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Narendra Modi
महिला सरपंच ने स्वच्छता के लिए फैलाई जागरुकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान : गांव की इस पहल की प्रशंसा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची. लिहाजा देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए अमलीडीह ग्राम पंचायत की महिला सरपंच खेलिया बाई को विशेष अतिथि के रूप में चुना गया है. दिल्ली के लाल किला में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से खेलिया बाई को सम्मानित करेंगे.इस खबर से पूरे गांव में खुशी की माहौल है. गांव वाले और जिला के अधिकारी कर्मचारी के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी महिला सरपंच को बधाई दी हैं.

हर वक्त चौकन्ने रहते हैं BSF जवान, सीमाओं की निगहबानी में उस्ताद है देश की पहली रक्षा पंक्ति

धर्मांतरण की NO ENTRY, गांव की सीमाओं पर लगे बोर्ड, पास्टर पादरियों का प्रवेश बंद

खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंप किया सील , मिलावटी तेल बेचने की मिली थी शिकायत

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIKHELIYA BAI GET AWARDस्वतंत्रता दिवस समारोहनरेंद्र मोदीINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.