कबीरधाम : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले का मान बढ़ने वाला है. क्योंकि जिले के एक छोटे से गांव अमलीडीह की सरपंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे. जो ना सिर्फ एक सम्मान है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है. जो ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर सच्ची लगन और मेहनत कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई जा सकती है.
गांव को बनाया स्वच्छ : छत्तीसगढ़ प्रदेश के कबीरधाम जिला अंतर्गत कवर्धा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमलीडीह की महिला सरपंच खेलिया बाई को पीएम मोदी के हाथों सम्मान मिलेगा.महिला सरपंच खेलिया बाई ने एक वर्ष के मेहनत और लगन से अपने पूरे गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया है.जिससे गांव में ना ही बीमारी पनपी और न ही किसी तरह की गंदगी का अंबार लगा. साफ सुथरा होने की वजह से गांव में कोई बीमार भी नहीं पड़ा.
पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान : गांव की इस पहल की प्रशंसा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची. लिहाजा देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम के लिए अमलीडीह ग्राम पंचायत की महिला सरपंच खेलिया बाई को विशेष अतिथि के रूप में चुना गया है. दिल्ली के लाल किला में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से खेलिया बाई को सम्मानित करेंगे.इस खबर से पूरे गांव में खुशी की माहौल है. गांव वाले और जिला के अधिकारी कर्मचारी के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी महिला सरपंच को बधाई दी हैं.
